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Denizlispor 'Sezonluk Hatıra Bilet' satışına başladı

İHA

Denizlispor 'Sezonluk Hatıra Bilet' satışına başladı

Pandemi dolayısıyla seyircisiz oynanacak maçlara özel Denizlispor 'Sezonluk Hatıra Bilet' satışı uygulamasına başladı.
Yukatel Denizlispor’un, korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlara özel bastırdığı 'Sezonluk Hatıra Bilet' uygulaması başladı. Denizlispor Store mağazasında 20 TL ücretle satışa çıkan biletler, taraftarların büyük beğenisini topladı. Hatıra bilet alan taraftarlara özel bir mesaj yayınlayan Yukatel Denizlispor Kulübü, “Taraftarlarımızdan uzak kaldığımız bu sezonda hatıra bileti alarak kulübümüze destek olduğunuz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Yeşil siyahlı ekip, belirli sayıda bilet alanların biletlerini ayağına kadar götürecek. Şehir dışı ve yurt dışı kargo seçenekleri de sunan Yukatel Denizlispor, hatıra bilet satışları ile ciddi bir gelir elde etmeyi planladığını söyledi.

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