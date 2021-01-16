Hokey tutkusunun yaşandığı mahallede anne babalar, çocuklarıyla yarışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hokey tutkusunun yaşandığı mahallede anne babalar, çocuklarıyla yarışıyor

DHA

Hokey tutkusunun yaşandığı mahallede anne babalar, çocuklarıyla yarışıyor


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Güney ilçesine bağlı kırsal Eziler Mahallesi'nde yaşayan çocuları ile yetişkinlerin hokey tutkusu, yaptıkları karşılaşamlarda renkli görüntüler yaşanmasına neden oluyor.
Eziler Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçmaz İlk ve Ortaokul öğrencileri, beden eğitimi öğretmeni Burak Duman'ın okula atanmasıyla birlikte hokeyle tanıştı. Öğrenciler, okulun bahçesinde ve halı sahada hokey oynamaya başladı. Öğrencilere aileleri de destek verince, hokey mahallede en sevilen spor haline geldi. Okuldaki öğrenciler ve aileleri bir araya gelerek, hokey müsabakaları düzenlemeye başladı. Mahallede yaşayan kadın ve erkekler, ev ya da tarla işleri tamamladıktan sonra yöresel kıyafetleriyle sahaya inip, antrenman yapıyor. Yetişkinlerin çocuklarla aynı sahada hokey oynaması ise renkli görüntülere sahne oluyor. Mahallede 16 öğrenciden oluşan hokey takımı ise geçen yıl salon hokeyinde Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye 4'ncüsü olmayı başardı.  
Beden eğitimi öğretmeni Burak Duman, "Antrenmanları beton zemin ya da halı sahada sürdürüyoruz. Salon olmadığı için zor oluyor. Salonumuz olsa daha büyük dereceler elde edebileceğimize inanıyorum. Veliler ilk önce hokey sporunu biraz yadırgadı. Bu sporun içine girince çok sevmeye başladılar. Bütün mahallede inanılmaz bir hokey sevgisi doğdu. Köy takımı da oluşturduk. Herkes bu sporu sahiplendi. 70 kişilik okuldan 16 hokey sporcumuz var. Bu sayıyı arttırarak milli takıma sporcu kazandırmak istiyoruz. Kar da bize engel değil. Çocuklar spor yapmak için çok istekli. Burada kar üzerinde çalışmak onların sporu ne kadar çok sevdiğini gösteriyor" dedi.
Mahallede yaşayan Şefika Bozdağ, kızıyla birlikte antrenmanlara katıldığını belirterek, "Çocuklarımıza destek olmak için biz de hokeye başladık. Daha önce hiç spor yapmamıştım. Hokey oynamayı çok seviyorum. Fırsat buldukça geliyorum. Tüm mahalle kadın, erkek ve çocuklar buradayız. Birlikte antrenmanlar yapıyoruz. Çocuklarımızın daha başarılı olması için spor salonu istiyoruz" diye konuştu.  
Mustafa Kaçmaz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Sabriye Atik, takımın en küçük sporcusu olduğunu ifade ederek, "Haftada 4 gün antrenmana geliyorum. Hokeyi çok seviyorum. Ailem de benimle buraya geliyor. İyi bir takımımız var. Ablalarımla hokey tutkunu olduk. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.
HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU
Mustafa Kaçmaz Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Ayşegül Su Güneş ise, "Evde hayvanlara baktıktan sonra antrenmanlara geliyorum. Salonumuz olmadığı için dışarıda çalışıyoruz. Biraz zor oluyor. Takım olarak başarılıyız. Türkiye dördüncülüğü elde ettik. Ailelerimize ve büyüklerimize karşı maçlar yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak" şeklinde konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Denizli / Güney Deniz TOKAT
2021-01-16 11:42:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor, Hatayspor´u ağırlayacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Hatayspor´u ağırlayacak
Tarlada çalıştıktan sonra Türkiye birinciliği için karda hokey oynuyorlar Türkiye birinciliği için her türlü hava şartında velileri ile antrenman yapıyorlar
YEREL HABERLER Tarlada çalıştıktan sonra Türkiye birinciliği için ...
Kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü
Tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
YEREL HABERLER Tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Denizlisporlu bir futbolcunun testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Denizlisporlu bir futbolcunun testi pozitif çıktı
Yukatel Denizlispor'da bir vaka
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor'da bir vaka
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz personeliyle vedalaştı Mahmut Oğuz; “Denizli’yi hep birlikte zirveye taşıdık”
YEREL HABERLER Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ...
Pamukkale Belediyesinden sosyal tesis müjdesi Aktepe Sosyal Tesisleri Haziran ayına kadar tamamlanacak
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden sosyal tesis müjdesi Aktepe ...
Merkezefendi Belediyesi gönüllü arama kurtarma ekibi ilk eğitimi tamamladı Başkan Doğan; “Biz de her türlü lojistik desteği sağlamaya hazırız”
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi gönüllü arama kurtarma ekibi ...
Pamukkale'de karla kapanan mahallelerin yolları açılıyor
YEREL HABERLER Pamukkale'de karla kapanan mahallelerin yolları ...
Aleyna'yı öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Kheyrian'ın cenazesi İran'a gönderildi
YEREL HABERLER Aleyna'yı öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden ...
Denizli’nin 6 ilçesinde karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’nin 6 ilçesinde karla mücadele devam ediyor
Ülkücüler şehit kabirlerinin bakımını yaptı
YEREL HABERLER Ülkücüler şehit kabirlerinin bakımını yaptı
DTO, Denizli OCB’de teknoloji üssü kuruyor DTO Başkanı Erdoğan teknik tekstile dönüşüm çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER DTO, Denizli OCB’de teknoloji üssü kuruyor DTO ...
Pamukkale Belediyesi karla mücadele ediyor Başkan Örki; “Yolların açık kalması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi karla mücadele ediyor Başkan ...
Denizli Büyükşehir DESKİ'den tarihi rekor 32 kilometre derinliğinde kazıdan saniyede 4 bin litre suya ulaşıldı Başkan Zolan; “Vatandaşlarımız da suyu tasarruflu kullanmalı”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir DESKİ'den tarihi rekor 32 ...
Denizlispor´da transfer belirsizliği
YEREL HABERLER Denizlispor´da transfer belirsizliği
Geç gelen kar Denizli’ye gelinliğin giydirdi
YEREL HABERLER Geç gelen kar Denizli’ye gelinliğin giydirdi
Denizlispor, altyapıdan Veton Tusha ile profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Denizlispor, altyapıdan Veton Tusha ile profesyonel ...
Kar yağışı tahminin ardından kış lastiği uygulamaları başladı
YEREL HABERLER Kar yağışı tahminin ardından kış lastiği uygulamaları ...
Evsiz adamı oda arkadaşı ölü buldu
YEREL HABERLER Evsiz adamı oda arkadaşı ölü buldu
Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
YEREL HABERLER Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü ...
Korona mağduru müzisyen, ormanda çalışan mesai arkadaşlarını sazla sözle eğlendirdi
YEREL HABERLER Korona mağduru müzisyen, ormanda çalışan mesai ...
Uz. Dr. Öztürk; “Vaka sayılarının azalsa da tedbiri elden bırakmayacağız” Denizli’de sağlık çalışanlarının aşılanması devam ediyor
YEREL HABERLER Uz. Dr. Öztürk; “Vaka sayılarının azalsa da tedbiri ...