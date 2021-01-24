Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçından notlar

Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) Yukatel Denizlispor, Süper Lig´in 21´inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük´ü ağırladı. Ev sahibi Denizlispor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde 10´uncu kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 9 karşılaşmada Denizlispor 6 galibiyet elde ederken, Fatih Karagümrük ise 1 maçtan 3 puanla ayrıldı. 2 maç ise berabere bitti. İki takım son olarak 2006 yılında Türkiye Kupası müsabakasında karşı karşıya gelmiş, kazanan 2-0´lık skorla Denizlispor olmuştu.
Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hafta içi oynanan ve 6-1 mağlup oldukları maçın kadrosundan 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Koşukavak, savunmada Muhammet Özkal´ın yerine yeni transfer Kubilay Aktaş´a forma verdi. Kubilay Aktaş, Denizlispor formasıyla ilk maçına çıkmış oldu. Sol bekte Zakarya Bergdich´in yerine Özer Özdemir´i oynatan Koşukavak, sağ kanatta ise Mathieu Dossevi´nin yerine Ahmed Yasin´e şans tanıdı. Denizlispor´un yeni transferlerinden Mikkel Diskerud ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can ise son olarak 4-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosundan 4 oyuncuyu değiştirdi. Şenol Can bu maçta stoperde Fatih´in yerine Roco, sağ bekte Hedenstad´ın yerine Koray, sol bekte Alparslan´ın yerine Balkovec, orta sahada Koray´ın yerine Castro, Sobiech´in yerine ise ileri uçta Mevlüt´e şans verdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-01-24 16:14:09
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