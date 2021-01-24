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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atılay Canel: “Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk”

İHA

Atılay Canel: “Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Yukatel Denizlispor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Galip geldiğimiz için mutluyuz. Galip gelmek güzel bir şey” dedi.
Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Denizlispor’u 21 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyeti değerlendiren Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Galip geldiğimiz için deplasmandan, mutluyuz. Galip gelmek güzel bir şey, arkadaşlarımızı, futbolcu kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi galibiyetten dolayı kutluyorum. Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar, verilen görevleri yerine getirdiler. Oyunu istediğimiz gibi elimizde tuttuk. İstediğimiz gibi pozisyonlara da girdik. Sonuç belki daha farklı olabilirdi ama bugün burada deplasmanda galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. Kazanmamız gereken bir maçtı, geçen haftaki mağlubiyeti unutmamız için mutlaka galip gelmemiz gereken bir maçtı bunu da yaptığımız için iyi bir şekilde İstanbul’a dönüyoruz” diye konuştu.

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