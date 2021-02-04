Denizli’de kayboldu, 23 saat sonra Uşak’ta bulundu Denizli’de kaybolan yaşlı kadın, evine 44 kilometre uzaklıkta bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de kayboldu, 23 saat sonra Uşak’ta bulundu Denizli’de kaybolan yaşlı kadın, evine 44 kilometre uzaklıkta bulundu

İHA

Denizli’de kayboldu, 23 saat sonra Uşak’ta bulundu Denizli’de kaybolan yaşlı kadın, evine 44 kilometre uzaklıkta bulundu

Denizli’de 1 gün önce kaybolan 51 yaşındaki yaşlı kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen yaşlı kadın, evine 44 kilometre uzaklıkta bulunan Uşak’ta, polis ekiplerinin yapmış olduğu kimlik kontrolü sırasında bulundu.

Denizli’nin Bekilli ilçesinde 51 yaşındaki Fatma Yanık, köpeğiyle spor yapak için dışarıya çıktı. Yanında telefonu bulunmayan Yanık’tan aile yakınları haber alayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Fatma Yanık için polis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışmaları başlattı. İz takip köpeğiyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler Fatma Yanık için hiçbir ize rastlayamadı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yanık, 44 kilometre uzaklıkta bulunan Uşak’ın Sivaslı ilçesinde polis ekiplerinin yapmış olduğu kimlik kontrolünde bulundu. Bunun üzerine Yanık’ın kayıp olarak arandığını öğrenen polis ekipleri yakınlarını arayarak haber verdi. Jandarma ekiplerine teslim edilen Yanık, ekiplerle beraber Bekilli ilçesine götürüp ailesine teslim edildi. AFAD ve diğer arama kurtarma çalışmalarına son verirken, yakınları Fatma Yanık’ın 23 saat içerisinde bulunduğu için ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90´ıncı yılı, törenle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90´ıncı yılı, törenle ...
Köpeğiyle kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Köpeğiyle kaybolan kadın için arama çalışması ...
Denizli Ata’sını 90. yılında da unutmadı Büyük Önder Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yılı anıldı Merhum sanatçı Nejat Uygur'un Atatürk tablosu dikkatlerden kaçmadı Başkan Zolan: “Aynı heyecan ve saygıyla Ata’mıza şehrimize hoş geldiniz diyorum”
YEREL HABERLER Denizli Ata’sını 90. yılında da unutmadı Büyük Önder ...
Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor: 0-0
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor: 0-0
Denizli nüfusu 1 milyon 40 bin 915 oldu Denizli nüfusu binde 3,57 arttı
YEREL HABERLER Denizli nüfusu 1 milyon 40 bin 915 oldu Denizli ...
70’lik teyzenin lideri olduğu hırsızlık çetesi yakalandı
YEREL HABERLER 70’lik teyzenin lideri olduğu hırsızlık çetesi ...
İmece usulü topladıkları bağışlarla futbol kulübü kurdular Kendi imkanları ile imece usulü futbol kulübü kurdular Gençlerin tek istediği daha iyi bir sahada futbol çalışmalarını sürdürmek
YEREL HABERLER İmece usulü topladıkları bağışlarla futbol kulübü ...
Kurslarda ve yüz yüze eğitimlerde öğrenciler ile görevliler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
YEREL HABERLER Kurslarda ve yüz yüze eğitimlerde öğrenciler ile ...
Askere gitmeye hazırlanırken böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu, babasının böbreğiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Askere gitmeye hazırlanırken böbrek yetmezliği ...
AK Parti İl Başkanı Güngör ilçe ziyaretlerine Çameli’nden başladı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Güngör ilçe ziyaretlerine ...
Bagaja saklanan uyuşturucuyu 'Jibby' buldu
YEREL HABERLER Bagaja saklanan uyuşturucuyu 'Jibby' buldu
Bagaja gizlenen uyuşturucu hassas buruna takıldı
YEREL HABERLER Bagaja gizlenen uyuşturucu hassas buruna takıldı
Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı
YEREL HABERLER Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı
“İnsaf et, israf etme” sloganıyla bayat ekmek kutusu noktaları oluşturuldu Ülkü ocakları, ekmekler israf olmasın diye yeni proje hayata geçirdi
YEREL HABERLER “İnsaf et, israf etme” sloganıyla bayat ekmek kutusu ...
Atıl durumdaki domates serasında yılda 55 ton muz üretiyorlar
YEREL HABERLER Atıl durumdaki domates serasında yılda 55 ton muz ...
'Pembe Şehir' projesiyle 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirildi 2020 Yılında 52 bin 701 tarama yapılarak 63 kanser erken teşhis edildi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk; “Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız”
YEREL HABERLER 'Pembe Şehir' projesiyle 2020 yılında Denizli’de 52 ...
Çivril Belediyesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çivril Belediyesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi
Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Büyükşehirde toplu sözleşme sevinci PERAŞ personeline toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Büyükşehirde toplu sözleşme sevinci PERAŞ personeline ...
Vali Ali Fuat Atik, Tavas'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Ali Fuat Atik, Tavas'ta incelemelerde bulundu
Denizlispor Trabzon'da puan arayacak
YEREL HABERLER Denizlispor Trabzon'da puan arayacak
Sokak sokak aradığı altınlarına haberlerde görünce kavuştu
YEREL HABERLER Sokak sokak aradığı altınlarına haberlerde görünce ...
Jandarma 1 ayda 786 olayı aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma 1 ayda 786 olayı aydınlattı
Kar kuyuları şerbet için dolduruluyor
YEREL HABERLER Kar kuyuları şerbet için dolduruluyor