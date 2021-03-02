Denizlispor'un gözü sakatlarda



DENİZLİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisinin ardından bu hafta içini bay geçecek Yukatel Denizlispor'da teknik ekip gözünü sakat futbolculara çevirdi. Cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor'la oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak yeşil-siyahlılarda Recep Niyaz, Veton Tusha ve Özgür Çek'in yanı sıra Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Yumlu için seferberlik ilan edildi.

Sağlık ekibinin verilen arada 4 futbolcuyu iyileştirmek için yoğun çaba harcadığı, futbolcuların da bireysel olarak çalışmalara başladığı vurgulandı. Futbolcuların tam hazır olup olmayacakları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart gören Angelo Sagal da cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor'a karşı görev alamayacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2021-03-02 13:28:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.