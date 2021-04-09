Alanyaspor ile Denizlispor maçında Yasin Kol düdük çalacak

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Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Denizlispor maçını hekem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 12 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak Aytemiz Alanyaspor Yukatel Denizlispor maçını ise Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Esat Sancaktar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu’nun olacağı açıklandı.

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