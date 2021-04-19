Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon; 7 gözaltı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de kaçak akaryakıt, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Litrelerce kaçak akaryakıt ve tütün ürünü ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri kaçak akartyakıt, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 7 şüphelinin yanı sıra 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt, 13 bin 620 adet dolma sigara, 145 adet kaçak sigara yan ürünü, 93 adet kaçak parfüm ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.