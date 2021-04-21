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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza

İHA

Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza

Denizli’de bağ evindeki horoz dövüşüne operasyon sırasında 2 şüpheli kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilere yaklaşık 10 bin TL ceza yazıldı.
Olay, Pamukkale ilçesi, Akköy Mahallesinde meydana geldi. Bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyon sırasında olay yerinden kaçmaya çalışan A.K ve S.Ç ekipler tarafından yakalandı. Dövüş esnasında yaralandığı tespit edilen bir horoz ise Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Horoz dövüştürdüklerinin tespit edilen A.K ve S.Ç isimli şahıslara Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılarak 9 bin 552 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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