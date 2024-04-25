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        Denizli'de 52 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:58
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        Denizli'de 52 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        Haklarında hapis cezası bulunan 52 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

        Yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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