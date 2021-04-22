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Denizlispor artık mucize bekliyor

DHA

Denizlispor artık mucize bekliyor


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de Ankaragücü'yle öne geçtiği deplasmanda 1-1 berabere kalıp bitime 6 maç kala düşme hattında son sıradan yine kurtulamayan Yukatel Denizlispor, artık mucize bekliyor. Ligde 7 haftadır galip gelemeyip 27 puanda kalan Denizli, öne geçtiği son 3 maçta 3 puanı elinden kaçırıp kurtuluş ateşini yakma fırsatını tepti. Öne geçtiği son 3 sınavda Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilip, Ankaragücü'yle yenişemeyen yeşil-siyahlı ekip çok hayati 8 puan kaybedip küme düşmeye çok yaklaştı.
Kendisinin ve rakiplerinin alacağı sonuçlara göre 2 hafta içinde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak kaybetme korsunu yaşayan Denizlispor'da Ankaragücü önünde takımıyla ilk maçına çıkan teknik direktör Ali Tandoğan, "Futbolda mucizeler olabilir" dedi.
Lig başından beri düşme hattından çıkamayan takımı bu sezon çalıştıran 5'inci teknik adam olarak göreve getirilen Ali Tandoğan, takımda mental açıdan sıkıntıların olduğunu, maç öncesinde ekibiyle birlikte oyuncu grubunu motive etmeye çalıştıklarını söyledi. Sahada yürekli bir oyun sergilediklerini dile getiren Tandoğan, "6 maçımız var. Sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İnşallah istediklerimizi gerçekleştiririz" dedi.
RODALLEGA NE YAPSIN
Denizlispor'da bu sezon attığı şık gollerle adından söz ettiren Kolombiyalı forvet Rodallega'nın yüksek performansı takımının kötü gidişine çözüm olamadı. Ankaragücü maçında takımının tek golünü serbest vuruştan kaydeden Rodallega, son iki maçta 3 gol buldu. Bu sezonki gol sayısını 14'e çıkaran deneyimli forvet 3 de asist yaptı.  DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2021-04-22 10:59:42

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