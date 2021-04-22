Başkan Osman Zolan’dan 23 Nisan mesajı Başkan Zolan; "Çocuklar bizim aydınlık yarınlarımızsınız"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Zolan, tüm çocukların bayramını kutlayarak; "23 Nisan 1920'de milletimizin iradesi ile açılan Gazi Meclisimiz, her zaman cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük güvencesi olmuştur" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun simgesi olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan; "23 Nisan 1920'de milletimizin iradesi ile açılan Gazi Meclisimiz, her zaman cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük güvencesi olmuştur. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü çocuklarımıza hediye etmesi ise cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması adına atılan önemli bir mirastır" ifadelerini kullandı.



"Çocuklar bizim aydınlık yarınlarımızsınız"

Çocuklara seslenen Başkan Osman Zolan; "Sizler bizim aydınlık yarınlarımızsınız. Dünün çocukları bizler, bugün ilk günkü heyecan ve coşkuyla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için canla başla çalışıyoruz. Sizler de bugünün çocukları olarak yarınlarda al bayrağımızın sonsuza dek dalgalanmasını sağlayacaksınız. Sizlerle beraber daha ileri ve modern bir Denizli ve Türkiye’yi yarınlara ulaştırmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesilelerle bayramımızı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, milli mücadelemizin tüm kahramanları ve TBMM'yi kuran ecdadımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

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