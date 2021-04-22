Merkezefendi’de 23 Nisan coşkusu bandoyla yaşanacak

Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yılında, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanıyor.



Etkinlikler kapsamında 23 Nisan Cuma günü Merkezefendi Belediyesi Bando Takımı ve bayram için özel olarak bayraklarla donatılan ve maskotların, palyaçoların bulunduğu tırlar mahalleleri şarkılar eşliğinde dolaşarak vatandaşlara bayram coşkusunu yaşatacak.



Bayram coşkusunu mahallelere ve sokaklara taşıyacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin aydınlık geleceği çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeni ile bu yıl da meydanlarda yan yana kutlayamayacağız. Ulusal egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. Yıl dönümünde, sizler sağlığımız için evlerinizde kalırken, biz Merkezefendi Belediyesi olarak, bu büyük bayramın coşkusunu mahallelerimize, sokaklarımıza taşıyacağız. Haydi sevgili çocuklar! Haydi Merkezefendililer. Balkonlarımızı, pencerelerimizi bayraklarla, atamızın resimleriyle süsleyelim. Dünyanın çocuklara armağan edilen tek bayramını bu yıl da bizlere yaraşır şekilde, kalplerimiz bir arada, coşkuyla kutlayalım” diye konuştu.

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