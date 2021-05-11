Denizli’de orman yangını

– Denizli’nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Beylerli Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları kısa sürede rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve yayıldı. Duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının söndürülmesi için ekipler hızla çalışma başlattı.

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