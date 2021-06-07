Kaçakçılara yönelik 6 ayrı operasyon: 8 gözaltı

Denizli’de tütün ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda binlerce litre kaçak akaryakıt ve tütün ürünü ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de bir süredir takibe alınana tütün kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenşendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 102 bin 400 adet kaçak makaron, bin 80 adet dolma sigara, 600 adet elektronik sigara kartuşu ve 2 adet elektronik sigara, 13 kilogram kıyılmış tütün, 41 adet kaçak cep telefonu, 110 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Ayrıca durumlarından şüphelenilerek uygulama noktalarında durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda ayrı tanklar içerisinde 4 bin 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2 araçta bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.