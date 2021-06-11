Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Serinhisar Belediyesi ile protokol yeniledi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Serinhisar Belediyesi ile her yıl imzaladığı sağlık protokolünü bu yıl da yeniledi.



İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Serinhisar Belediyesi ile imzaladığı protokol 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına başkan Başkan Gemi'yi hastanenin Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibi ziyaret etti. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.