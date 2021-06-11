Kısıtlama saatlerinde şehirlerarası yolcuklar için yeni tedbir getirildi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kısıtlama saatlerinde özel araçlarla şehirler arası seyahat kısıtlama tedbiri ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçlarında bulunan sporcuların kısıtlamadan muaf olması kararı aldı.



Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları saatinde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması tedbiri alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili yazıları ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin program gereğince Haziran ayı boyunca Çarşamba ve Pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edildiği İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildi.



Bu kapsamda seyircisiz olarak gerçekleştirilen maçlarda müsabakalarına katılacak takımlarının yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

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