Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 tutuklama

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Denizli’de FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 8’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 ihraç öğretmen ve farklı kurumlarda aktif olarak çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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