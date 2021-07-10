Vali Ali Fuat Atik, AFAD’dan etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi aldı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AFAD Müdürlüğünce Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri kapsamında oluşturulan AFAD Farkındalık Eğitim Çadırında etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Denizli’de Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nce bir alışveriş merkezi bahçesinde kurulan 112 metrekare olan Afet Etkinlik Çadırında öğrenciler, çocuklar ve ailelerine yönelik afet bilinci oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildi. Afet eğitimleri, tüm dünyada risk azaltma çalışmalarının ve zarar azaltma gayretlerinin stratejik bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Toplumda risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ile 2021 yılında 51 milyon kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar; illerde Vali ve ilçelerde Kaymakamlıklar koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülmektedir. Vali Ali Fuat Atik’de 2021 Yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında AFAD Farkındalık Eğitim Çadırını ziyaret ederek, İl Müdürü Ali Etiz ve Müdürlüğü personelinden yapılan etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.