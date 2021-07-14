Yerleşime yakın noktada çıkan orman yangını paniğe neden oldu

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Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yerleşim yerine yakın bir noktada başlayan yangına vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Bölgeye çok sayıda arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Kısa sürede yoğun çabalar sonucu orman yangını daha fazla alana yayılmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise yaklaşık 2 saat sürdü. Yangının çıkış sebebi ise ekiplerin detaylı incelemesi ile kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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