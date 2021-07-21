Denizli'de tekstil atölyesi ve yanındaki otomobil yandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ´nin Tavas ilçesinde çıkan yangında, tekstil atölyesi ve otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kızılcabölük Mahallesi´nde Ahmet Cennetoğlu´na ait tekstil atölyesinde bu sabah yangın çıktı. İçinde tekstil ürünlerinin de bulunduğu atölyede, alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, atölyenin yan tarafında bulunan otomobile de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında, atölye ve otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT
2021-07-21 13:06:10
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