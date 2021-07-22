Merkezefendi'nin programı belli oldu



DENİZLİ, (DHA) - YENİ sezonda tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde hazırlık döneminin programı şekillendi. Denizli ekibi, 9-27 Ağustos tarihlerinde arasında kentte antrenmanlara başlayıp sağlık kontrollerinden geçecek. Yukatel Merkezefendi, 28 Ağustos'ta ilk hazırlık maçını İzmir'de Pınar Karşıyaka ile oynayacak. Denizli temsilcisi, 31 Ağustos5 Eylül tarihlerinde ise Antalya'da gerçekleştirilecek Gloria Cup'a katılacak. Gloria Cup'ın hemen ardından Denizli'ye dönecek olan Yukatel Merkezefendi, 8 Eylül'e kadar tesislerinde çalışacak.

Merkezefendi, 9-11 Eylül'de İzmir'de Petkim Cup, ardından ise 14-18 Eylül'de Bursa'da Frutti Cup'ta boy gösterecek. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Başkanı Veli Deveciler, "ING Basketbol Süper Ligi'nde Denizli ve Merkezefendi ilçemizin olması gurur verici" diyerek, "Bu olay, sezonun başlamasıyla bambaşka bir heyecana dönüşecek. Şehre verdiğimiz sözü tutarak organizasyonun başarısı bizleri çok mutlu etti. Şimdi daha çok çalışıyoruz. Bu sezon ve gelecek sezonlarda yine doğru işleri yapmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün öncelikle mali yapısını kontrol edeceğiz" dedi.

"GÜÇLÜ YAPILANMAYLA GELİYORUZ"

Başkan Veli Deveciler, "Süper Lig'e herhangi bir borcumuz olmadan başlıyoruz. Yeni ve güçlü sponsorluklarla doğru bir planlamayla sürdürülebilir bir yapı oluşturuyoruz. Ana sponsorumuz Yukatel organizasyonun gücünü artırmıştır. Yeni ve önemli sponsorlukları önümüzdeki günlerde açıklayacağız" diye konuştu.

Deveciler," Maçları oynadığımız PAÜ Arena Spor Salonu'nu baştan aşağıya yeniliyoruz. Bu arada teknik ekibin çalışmaları doğrultusunda transferi neredeyse bitirdik. Çok kaliteli, mücadeleci bir takım oluşturuyoruz. Kaptan Ümit, Altan, Hakan ve Serkan ile yeni sezonda da devam ediyoruz. Yiğitcan, Thomas Akyazılı, Emircan, Jeremy, Sestina, Upson, Rihard Lomazs takımımıza yeni katılan oyuncular. Oyun kurucu pozisyonuna bir yabancı oyuncu daha alacağız" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-07-22 13:53:17



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