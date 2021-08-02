İHA ekibi alevlerin arasında kaldı Buldan’daki yangında görev yapan İHA muhabirleri yanmaktan son anda kurtuldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınını takip ederken alevlerin arasında kalan İHA muhabirleri, yanmaktan son anda kurtuldu.

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'ne yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar boşaltılan 1 adet besihane, 1 adet traktör ve 1 adet su tankerinin küle döndüğü yangında, alevlerden etkilenen iki kişi de hafif şekilde yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.