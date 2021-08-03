Şehit polis memuru Mehmet Ali Doğan unutulmadı

– Hakkari’de terörle mücadele ederken şehit olan Özel Hareket Polisi Mehmet Ali Doğan, şahadetinin üçüncü yılında baba ocağı Denizli’nin Serinhisar ilçesinde dualarla anıldı.



Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 29 Haziran 2018 tarihinde kalekolda nöbet tuttuğu esnada yüksekten düşerek yaralanan ve bütün müdahalelere rağmen 4 Ağustos 2018 tarihinde şehit olan Özel Hareket Polisi Mehmet Ali Doğan anısına şehadetinin 3’üncü yıldönümünde Denizli’nin Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesinde etkinlik düzenlendi.



Şehit babası Ahmet Doğan, katılımcılara teşekkür ederek; “İyi ki şehit babasıyım. Ne mutlu bize. Bu gün burada olan bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Devlet her zaman yanımızda oldu. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman arayıp sorarlar. Bu nedenle devletimle milletimle gurur duyuyorum. İnşallah devletimiz bu terörü en kısa zamanda bitirecek. Devletime güveniyorum” dedi.



Mahalle Muhtarı Hüseyin Zeybek ise, Yüreğil’in şanlı bir tarihi olduğunu belirterek; “Denizli’de milli mücadeleyi başlatan Müftü Hulusi Ahmet Efendi Yüreğilli ’ydi. Böyle birçok kahraman yetişti. Ülkesi vatanı ve milleti için mücadele etti. Şimdi de Şehit Polis Memuru Mehmet Ali Doğan gibi kahramanlarımız bu ülke için mücadele ederken şehit oldu. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.



Etkinliğe Serinhisar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, şehit aileleri ve gazilerle vatandaşlar katıldı.

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