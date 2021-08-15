Yağlı pehlivan güreşleri ilk defa şehir merkezinde olacak

Pamukkale Belediyesi yine Denizli’de bir ilke imza atıyor. Bugüne kadar şehir merkezinde yapılmayan yağlı pehlivan güreşleri ilk kez gerçekleşecek. “Pamukkale Yağlı Güreşleri” 22 Ağustos 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadı’nda ünlü pehlivanların katılımı ile yapılacak.



Birçok ilke imza atan Pamukkale Belediyesi, bu özelliğini spor konusunda da ortaya koydu. Bugüne kadar Denizli şehir merkezinde hiç yapılmayan yağlı pehlivan güreşleri Pamukkale Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilecek. Yağlı güreşin şampiyon pehlivanları 22 Ağustos 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadı’nda Pamukkale Yağlı Güreşlerinde rakiplerini yenip mutlu sona ulaşmak için mücadele verecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemer kazanan şampiyon başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil’in de aralarında bulunduğu 500 pehlivan er meydanına çıkacak. Saat 10.00’da başlayacak olan “Pamukkale Yağlı Güreşleri” heyecanı gün boyu devam edecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli’de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Yağlı pehlivan güreşi bizim ata sporumuz. Bu sporla ilgili yüzyıllardır düzenlenen güreşler var. Araştırdığımız kadarıyla Denizli il merkezinde yağlı pehlivan güreşi hiç yapılmamış. Bunu ilk kez yapmak bize nasip oldu. 22 Ağustos 2021 tarihinde Denizli Atatürk Stadı’nda 38’i başpehlivan 500 pehlivanın katılımı ile büyük bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Pamukkale Yağlı Güreşleri’ni geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm halkımızı güreşlerimize bekliyoruz” dedi.

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