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Doktorlar 3’ten sonra riskli dedi, o 8’inci çocuğunu doğurdu 3. çocuktan sonra gittiği merkezlerden geri çevrilen anne, Cerrahi Hastanesi’nde 8. kez anne olmanın sevincini yaşadı

İHA

Doktorlar 3’ten sonra riskli dedi, o 8’inci çocuğunu doğurdu 3. çocuktan sonra gittiği merkezlerden geri çevrilen anne, Cerrahi Hastanesi’nde 8. kez anne olmanın sevincini yaşadı

Daha önce 7 kez sezaryenle çocuk sahibi olan anne, doktorların 3’ten sonra riskli olduğunu söylemesine rağmen sezaryen yöntemine başvurdu. Gittiği birçok merkezde geri çevrilen anne adayı, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer tarafından gerçekleştirilen sezaryen ile 8’inci çocuğunu kucağına aldı.

Anne adaylarının en çok merak ettiği konuların arasında, “En çok kaç kere sezaryen ile doğum yapabilirim” ya da “Kaçıncı sezaryenden sonra riskler artar” gibi sorular geliyor. Kadın doğum uzmanları, üçten sonraki sezaryenlerin risk oluşturabileceği yönünde görüş belirtiyor. Bunun sebebi olarak ise yapılan her ameliyatta kişinin karnının içindeki yapışıklıkların daha fazla artmaya başlayacağı ve bu artan yapışıklıkların bir sonraki ameliyat için güçlük oluşturabileceği gösteriliyor.

3’ten sonra kimse kabul etmek istemedi
Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki 7 çocuk annesi Aynur Dumlu da, anne olabilmek için tüm bu riskleri alabilen kadınlardan birisi oldu. İlk 3 çocuğunu yaşadığı şehirdeki sağlık kuruluşlarında sezaryenle dünyaya getiren Dumlu, 4’üncü kez hamile kalınca hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Gittiği hastanedeki doktorlar 3’üncü sezaryen doğum sonrası risk oluşabileceğini düşünerek hastayı kabul etmedi. Bunun üzerine hekim arayışına giren Dumlu, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer ile irtibata geçti.

Op. Dr. Suat Gencer tarafından gerçekleştirilen başarılı bir doğumla dördüncü çocuğuna sağlıklı bir şekilde kavuşan Aynur Dumlu, daha sonra beşinci, altıncı ve yedinci çocuğunu da sezaryenle doğum yaparak Özel Cerrahi Hastanesi’nde kucağına aldı. Sağlığı açısında oluşabilecek tüm riskleri göze alan Dumlu, 8’inci kez hamile kalmasının ardından yine Dr. Suat Gencer’in kapısını çalarak bugün doğan kızıyla tekrar anne olmanın heyecanını yaşadı.

“Doğurmaya devam edeceğim”
Çocukları çok sevdiği için çocuk doğurmaya devam edeceğini belirten anne Aynur Dumlu, “3. Sezaryen doğum sonrası başka merkezde gittiğim doktorlar, sezaryen doğum yapamayacağımı ve riskli olduğunu söyledi. Çocukları çok sevdiğim için eşimle yeniden çocuk sahibi olmaya karar verdik ve araştırmalarımız sonucu Op. Dr. Suat Gencer'in kapısını çaldık. Kendisi gebelik süreci boyunca yakından takibimi yaptı. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci çocuğumu sezaryen doğum ile burada Dr. Suat Gencer sayesinde dünyaya sağlıklı bir şekilde getirebildim. Yeniden anne olmak istiyorum, kendisinin kapısını 9. çocuk için ilerleyen zamanlarda tekrar çalacağız" dedi.

“Hem bebek hem de anne sağlıklı”
Oluşabilecek tüm risklere karşı hem anneyi hem de bebeği yakından takip ettiklerini kaydeden Op. Dr. Suat Gencer ise, “Aynur Hanıma 3. sezaryen doğumu sonrası gittiği başka merkezde 4 ve sonraki sezaryen doğumlarının riskli olabileceği söylenmiş. Bugün 8. çocuğu sezaryen doğum ile sağlıklı bir şekilde hastanemizde dünyaya geldi. Toplumdaki genel algı 3 defadan sonra gerçekleştirilen sezaryen doğumların anne ve bebek için risk oluşturacağı yönünde. Her ameliyatta olduğu gibi sezaryen doğumlarda da risk bulunur. Fakat iyi bir takip ve gebelik planlaması önemlidir. Anne adayının mevcut sağlık durumu, geçmişteki sezaryen öyküsü ve bebeğin anne karnındaki durumu sağlıklı bir sezaryen doğumu destekliyorsa tercih edilebilir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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