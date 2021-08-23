Muğdat Çelik Denizlispor'da

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Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) Denizlispor son olarak Kayserispor'da forma giyen Muğdat Çelik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, anlaşmaya vardığı Muğdat Çelik için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un da yer aldığı törende 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Denizlispor, yaptığı paylaşımda "Muğdat Çelik'e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-08-23 21:40:35



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