Muğdat Çelik Denizlispor'da

Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) Denizlispor son olarak Kayserispor'da forma giyen Muğdat Çelik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, anlaşmaya vardığı Muğdat Çelik için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un da yer aldığı törende 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Denizlispor, yaptığı paylaşımda "Muğdat Çelik'e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
DHA-Spor Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT
2021-08-23 21:40:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.