Pamukkale Belediyesi’nden ücretsiz metropolitan testi

Pamukkale Belediyesi, her yıl uyguladığı ve büyük ilgi gören “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi”ni bu yıl da gerçekleştiriyor. İlkokula başlayacak olan 56 yaş grubu çocukların okula hazır olup olmadıklarını tespit eden ücretsiz testler ailelerden yoğun talep görüyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından, eğitim hayatına başlama yaşına gelmiş 56 yaş grubundaki çocuklara yönelik “Metropolitan Okul Olgunluk Testi”ni yapmaya devam ediyor. Üç yıldır ücretsiz olarak uygulanan test, ailelerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, çocukların okula hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan “Metropolitan Okul Olgunluk Testi”nde aileler ücretsiz olarak yaralanabiliyor. Belediyede görevli alanında uzman kişilerce 56 yaş grubu çocuklara uygulanan test, okuma olgunluğu ve sayı olgunluğu noktasında toplam 6 testten, 100 maddeden oluşmakta. Uzman personelce, birebir uygulanan testin süresi 2530 dakika sürerken, test sonunda ailelere detaylı bilgi verilerek, çocuğun eksik yönleri noktasında destek sağlanıyor. Pamukkale Belediyesi’nin Pamukkaleli ailelere sunduğu ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ni okul çağına gelmiş çocuklarına yaptırmak isteyen vatandaşların Kültür İşleri Müdürlüğü’nden randevu oluşturmaları gerekmektedir.

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