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Firari cinayet hükümlüsü 3 yıl sonra yakalandı

DHA

Firari cinayet hükümlüsü 3 yıl sonra yakalandı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, 2015 yılında çıkan kavgada husumetlisinin boynunu kırarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Çakır (38), saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi'nde 2015 yılında çıkan kavgada, husumetlisi Mehmet Tetikel'in (32) boynunu kırarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çakır hakkında 2018 yılında yargılandığı mahkemece 18 yıl hapis cezası verildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan aramalara rağmen Çakır, bulunamadı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çakır'ın Denizli Çal ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, 3 yıldır firari olan Çakır'ı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakır tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-10-08 19:21:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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