Denizli kekiği Barza toprakları ile buluşuyor

Denizli’nin Tavas ilçesinde ‘Denizli Kekiği Barza Toprakları İle Buluşuyor’ etkinliği yapıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Barza Bölgesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kümelenmesi ve Üretici Örgütlenmesi ile Tarımsal Kalkınma Projesi” kapsamında Tavas ilçesi Horasanlı Mahallesinde 25 Ekim 2021 tarihinde ‘Denizli Kekiği Barza Toprakları İle Buluşuyor’ etkinliği yapıldı. Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Tavas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Nas, Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şınık, Tavas Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri ve öğrencileri, Tavas ve Kale çiftçileri katıldı. Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge, ”Tek başına Türkiye kekik üretiminin yüzde 89’unu karşılayan ve Dünya’da kekik üretim merkezi olarak anılan Denizli’yi tıbbi ve aromatik bitkilerde daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız proje ile İlimizdeki mevcut üretim sahalarını arttırmak için yeni bir lokasyon belirledik. Bu bölge sulama imkanı olmayan kıraç topraklardan oluşan Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerimiz sınırları içerisinde yer alan Barza Bölgesi. Burada uygulamalı olarak kekik fideliğinin hazırlanması ve tohum ekimi gösterilmektedir. Yani Denizli kekiğini Barza toprakları ile buluşturduk. Böylece projemizin startını vermiş olduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.