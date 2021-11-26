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Mahalleye inen kurtlar 2 koyunu öldürdü; o anlar kamerada

DHA

Mahalleye inen kurtlar 2 koyunu öldürdü; o anlar kamerada


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait ağıla giren kurtlar 2 koyunu öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'ün kırsal Çamlık Mahallesi'ndeki evin karşısındaki 80 koyunun bulunduğu ağıla, bugün saat 07.00 sıralarında 2 kurt girdi. Kurtlardan biri ağıldaki 2 koyunu öldürdü. O anlar ağıldaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahalleye inen kurtlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Sezai Pütün, "Ağıla 2 kurt gelmiş. Biri ağılın kenarında dururken, diğeri içeri girmiş. Koyunların bir bölümü diğer tarafa kaçarken, diğerleri o tarafta kalmış. Kaçamayan koyunlardan ikisini kurt boğup, başlarını koparak telef etmiş. Görüntülerde her şey açık bir şekilde ortada" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Beyağaç Ramazan ÇETİN
2021-11-26 14:31:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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