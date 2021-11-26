Mahalleye inen kurtlar 2 koyunu öldürdü; o anlar kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait ağıla giren kurtlar 2 koyunu öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'ün kırsal Çamlık Mahallesi'ndeki evin karşısındaki 80 koyunun bulunduğu ağıla, bugün saat 07.00 sıralarında 2 kurt girdi. Kurtlardan biri ağıldaki 2 koyunu öldürdü. O anlar ağıldaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahalleye inen kurtlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Sezai Pütün, "Ağıla 2 kurt gelmiş. Biri ağılın kenarında dururken, diğeri içeri girmiş. Koyunların bir bölümü diğer tarafa kaçarken, diğerleri o tarafta kalmış. Kaçamayan koyunlardan ikisini kurt boğup, başlarını koparak telef etmiş. Görüntülerde her şey açık bir şekilde ortada" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Beyağaç Ramazan ÇETİN
2021-11-26 14:31:58
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