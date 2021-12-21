Uzmanlar "Çocuk İhmal ve İstismarı Bilgilendirme” panelinde eğitimcilerle buluştu

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından Acıpayam, Beyağaç, Çameli, Çardak, Kale, Pamukkale, Serinhisar ile Tavas ilçelerinde görev yapan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürleri, okul müdürleri ve psikolojik danışman/rehber öğretmenlere yönelik “ Çocuk İhmal ve İstismarı” Bilgilendirme Paneli düzenlendi.



“Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi panelimizin önemli amaçlarından”



Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda katılımcılarını ağırlayan panelde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Okul yöneticileri ile Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarı konusunda destek alabileceği kurum ve kuruluşları yakından tanıması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi panelimizin önemli amaçlarındandır. Ne kadar çok kişiye ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi yaparsak o kadar çok fazla çocuğa faydalı olacağımızın bilincindeyiz” dedi.



Panel; alanında uzman avukat, psikolojik danışman, sosyal hizmetler uzmanı ve emniyet mensubu konuşmacıların katılımcı yönetici ve öğretmenlere yaptıkları sunumların ardından sona erdi.

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