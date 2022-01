PAÜ tarımsal kalkınma ve kültürel değerlerin yaşatılmasına destek vermeye devam ediyor

– Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen, yöreye özgü gıda ürünleri ve yöre ile özdeşleşmiş kültürel ürünlerin korunması, tanıtılması ve pazarlanmasında önemli katkıları olacak projeyi hayata geçiriyor. Rektör Prof. Dr. Kutluhan ve PAÜ üst yönetimi, bu konuda Baklan ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli’nin farklı ilçelerinde, geleneksel yöntemler ile üretilen yöreye özgü lezzetlerin, gıda kodeksine uygun hale getirilmesi, dokuma, ayakkabıcılık, bıçakçılık gibi zanaatların korunması, tanıtılması ve canlandırılması, PAÜ’nün önderliğinde bilimsel yöntemler kullanılarak bu yöresel ürünlerin tüm dünyaya pazarlanması adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında; halı, kilim gibi dokuma ürünleri, ayakkabı, bıçak gibi tüm yöresel ürünler ile zanaatların korunması ve tanıtılmasına önemli katkılar sağlanacak.

Yöresel Değerler ve Bu Ürünleri Üreten Meslekler PAÜ Güvencesi ile Gelecek Kuşaklara Taşınacak

“Üreten Üniversite” misyonu ile çalışmalarına hızla devam eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yönetimindeki Pamukkale Üniversitesi, bu çalışmalarıyla hayatın rehberi olmaya devam ediyor. Doğal ve kültürel zenginliklerin korunmasından tarıma farklı birçok alanda bilimi kullanarak katma değer yaratılmasına rehber olma gayretini sürdüren PAÜ, Denizli yöresinde üretilen; tarhana, erişte, tahin, pekmez, reçel, salça, kuru meyve ve sebzeler gibi geleneksel lezzetlerin gıda kodeksine uygun olarak üretilmesi, tanıtımı ve internet ortamında pazarlanmasına destek verecek. Bunun yanında yine yöreleri ile özdeşleşmiş; Yatağan bıçağı, Buldan bezi, Babadağ dokuması, Yeşilyuva ayakkabısı gibi yöresel değerler ve bu ürünleri üreten meslekler gelecek kuşaklara taşınacak. Bu yöresel ürünler de gıda ürünlerinde olduğu yine eticaret ile tüm dünyaya pazarlanacak.



Bu kapsamında, geleneksel yöntemlerle üretilen gıda ürünlerinin, PAÜ tarafından öncelikle gıda kodeksine uygunluğu bakımından analizleri yapılacak ve elde edilen sonuçlara göre üretim metotlarında değişiklikler gerçekleştirilecek. Bu sayede saklanması, taşınması ve tüketilmesi yönünden uygun hale gelecek yöresel lezzetler, yine PAÜ güvencesi ile eticaret yöntemi vasıtasıyla dünya pazarı ile buluşturulacak.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ile birlikte, Baklan ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile bir araya geldi. PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ve PAÜ Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aydın’da yer aldığı görüşmelerde Baklan ilçesinde üretilen yöresel ürünler, yerinde incelendi.



Başkan Gülsever: “İlk kez bir Rektörü ilçemizde ağırladık; oldukça memnunuz”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler, ilk olarak Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile belediye binasında bir süre görüştü. Burada, göreve geldikleri süre zarfından bugüne belediye olarak yaptıkları çalışmaları aktaran Başkan Gülsever, ilk kez bir Üniversite Rektörünü ilçelerinde ağırladıklarını ve bundan memnuniyeti duyduğunu ifade etti. Üniversite ve Baklan arasında iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik neler yapılabileceğinin konuşulduğu görüşmenin ardından Baklan ilçe programı, Baklanlı üretici kadınların ürettiği el emeği geleneksel lezzetlerin, satışının yapıldığı Bakova Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi ziyareti ile devam etti. Burada, girişimci kadınları ürettiği tarhana, salça, reçel, pekmez, erişte, tahin ve kuru meyve gibi ürünleri inceleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan ve beraberindekiler, ürünlerin imalat süreçleri hakkında Başkan Gülsever ve üretici kadınlardan bilgi aldı.



“Üniversite olarak bizler, en ücra dağ köyünde bile, üretim olan her hanede olacağız.”

Baklan heyeti ile yaptığı görüşmede Üniversite ile Baklan arasında iş birliğini arttırmaya yönelik fikirleri alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan burada yapığı konuşmasında şunları söyledi: “Denizli’de olan bir üniversitenin çok iyi bir üniversite olması gerekir. Elbette Üniversitemiz zorlu süreçlerden geçti ve yararlar aldı. Biz yönetim olarak bu yaraları sarmak için hızla çalışmalara başladık. Bu yaraları sardık ve önümüze bakacağız. Benim üniversite anlayışım tamamen üretim üzerinedir. Bilgi kitapta kalmamalı, üretimde kullanılmalıdır. Uygulamaya yönelik bir üniversite olma çalışmalarımız sürüyor. Bunun için sanayi ile yakın iş birliği içindeyiz. Üniversitemizin misyonunu “Üretim Üniversite” yaptık. Baklan’ın ihtiyaçlarına, diğer ilçelerde olduğu gibi bizim üniversite olarak yanıt vermemiz gerekiyor. Üniversite olarak biz, özellikle belediyeler başta olmak üzere bu iş birliğini başlatıp, bunun da en önemli unsuru üniversitenin sadece öğrenciye hitap eden bir yapısının olmamasıdır. Bir dağ köyündeki bir üreticimiz de ablamız da teyzemiz de bizden haberdar olsun ve biz üniversite olarak üretimin olduğu her hanede olalım. Desinler ki, ben bu reçeli üretiyorum ve üniversite de bunu satıyor. Epazarlama olarak baktığımızda Baklan, önde gelen ilçelerimizden birisidir. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şu an projemizde ön hazırlık çalışması yapıyoruz. Ürünün, epazarlama olup olmayacağı, epazarlama olabilirse bunun içeriğinin uluslararası gıda endekslerine uygun hale getireceğiz. Ürünün orijinal yapısına dokunmayacağız. Burada amacımız, bu topraklarda üretilen ürünlerin tanıtılması ve ürünlerin pazarlanmasına üniversite olarak destek olmaktır. Bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Baklan ziyareti, Baklan heyetinin Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a el dokuması kilim hediyesini takdiminin ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.