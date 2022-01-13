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Ege’nin en büyük kayak merkezi 2022 sezonunu açıyor Denizli Kayak Merkezi misafirlerini bekliyor Başkan Zolan: “Vatandaşlarımızı kentimizin ikinci beyaz cennetine davet ediyorum”

İHA

Ege’nin en büyük kayak merkezi 2022 sezonunu açıyor Denizli Kayak Merkezi misafirlerini bekliyor Başkan Zolan: “Vatandaşlarımızı kentimizin ikinci beyaz cennetine davet ediyorum”

Denizli Büyükşehir Belediyesi kenti kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, kar kalınlığının istenen düzeye ulaşmasıyla birlikte yeni sezonda yarından itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Pamukkale’nin ardından Denizli’nin ikinci beyaz cenneti olarak bilinen Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonunu 14 Ocak 2022 Cuma günü açacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Denizli’yi kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki Denizli Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Denizli merkeze 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi istenen kar kalınlığıyla birlikte sezonu Cuma günü saat 09.30’da açacak, tesis 18.00’de ise kapanacak. Hafta sonu yoğun ziyaretçi bekleyen Denizli Kayak Merkezi'nde tüm hazırlıklar tamamlanırken, kış sporlarında dünya standartlarında hizmet veren merkezde mekanik tesisler tam kapasite çalışacak. Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, Alpleri aratmayan kar kalitesiyle karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen tüm vatandaşları bekliyor. Öte yandan tesise gelmek isteyen ziyaretçilerin araçlarında kar lastiği kullanması ve zincir bulundurması gerektiği uyarısı yapıldı.

“Ülkemizin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlayacağız”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin bir turizm kenti ve Kayak Merkezi’nin alternatif turizm anlamında önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Zolan; “Denizli Kayak Merkezimiz artık kış turizminin gözdesi oldu. Özellikle kayak ve snowboard yapmak için aranan yüksek kar kalitesi büyük beğeni topluyor. Ayrıca sıcak asfaltla buluşturduğumuz Denizli Kayak Merkezimiz yol kalitesiyle de dünya standartlarına kavuştu. İnşallah bu yıl da Denizli’mizden ve ülkemizin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlayacağız. Ben tüm vatandaşlarımızı kentimizin ikinci beyaz cenneti kayak merkezimize davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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