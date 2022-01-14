Çameli buz kesti Eksi 7 dereceyi gören Çameli’de hayat dondu

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Denizli’nin Çameli ilçesi, yağan karın ardından soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Gece eksi 15 dereceyi gören ilçe, sabahın ilk ışıkları ile birlikte kent merkezinde oluşan eksi 7 derecelik sıcaklıkla buz kesti.



Denizli’nin kışı en sert yaşayan ilçelerinden olan Çameli, yağan karın ardından adeta buz kesti. Dün gece ilçe merkezinde hava sıcaklığı eksi 15 derece olurken; yüksek kesimlerde hava sıcaklığı eksi 20 derecelere düştü. Yaşanan soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, yollarda buzlanma meydana geldi.



Sabah saatlerinde ilçe merkezinde bulunan termometreler hava sıcaklığını eksi 7 dereceyi gösterirken, araçlar çalışmadı. İlçe sabah saatlerinde adeta hayalet kente dönüştü. Soğuk hava nedeniyle mecburiyeti olmayanlar dışında kimse dışarıya çıkmadı.

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