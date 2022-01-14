Çameli buz kesti Eksi 7 dereceyi gören Çameli’de hayat dondu

Denizli’nin Çameli ilçesi, yağan karın ardından soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Gece eksi 15 dereceyi gören ilçe, sabahın ilk ışıkları ile birlikte kent merkezinde oluşan eksi 7 derecelik sıcaklıkla buz kesti.
Denizli’nin kışı en sert yaşayan ilçelerinden olan Çameli, yağan karın ardından adeta buz kesti. Dün gece ilçe merkezinde hava sıcaklığı eksi 15 derece olurken; yüksek kesimlerde hava sıcaklığı eksi 20 derecelere düştü. Yaşanan soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, yollarda buzlanma meydana geldi.
Sabah saatlerinde ilçe merkezinde bulunan termometreler hava sıcaklığını eksi 7 dereceyi gösterirken, araçlar çalışmadı. İlçe sabah saatlerinde adeta hayalet kente dönüştü. Soğuk hava nedeniyle mecburiyeti olmayanlar dışında kimse dışarıya çıkmadı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.