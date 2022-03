– Denizli İhracatçılar Birliği (DENİM), 2021 yılında imalatçı ihracatçı bazında ihracat yapan ve sektörlerinde 1. olan 41 üyesini, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı geniş katılımlı törenle ödüllendirdi.



Denizli İhracatçılar Birliği, 2021 yılında DENİB üzerinden imalatçı ihracatçı bazında ihracat yapan ve sektörlerinde 1. olan DENİB üyesi 41 firmaya ödüllerinin takdim edilmesi amacıyla 2021 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni düzenledi. 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Denizli’deki ihracat ailesiyle de bir araya geldiği törende, sektörlerinde en çok ihracat gerçekleştiren başarılı firmalara ödülleri TİM Başkanı İsmail Gülle, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



TİM Denizli Meclisi ve 2021 İhracatın Yıldızları Ödül Töreninin açılışında konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, bir önceki TİM Denizli Meclisi’ni fiziksel olarak Kasım 2019’da gerçekleştirildiğini hatırlattı. İhracat verilerine göre 2021 yılında Denizli’nin rekor bir ihracat değerine ulaştığına dikkat çeken Memişoğlu, “Geçtiğimiz sene 4 milyar 574 milyon olarak gerçekleşen ihracatımız yüzde 43 arttı. İhracatçılarımız 25 farklı sektörde 2.868 farklı GTİP’te 183 ülkeye ihracata imza attı. İlimiz ihracatında lider sektörün tekstilkonfeksiyon olduğunu görüyoruz. 2000’li yılların başında toplam ihracatımızdan yüzde 80 oranında pay alan tekstilkonfeksiyonun geçen seneki payı yüzde 38,6 oldu. Tekstilkonfeksiyon sektörünün ihracatı artarken yaşanan bu oransal değişim; ilimizdeki diğer sektörlerin gelişimini, sektörel çeşitliliğimizi ve sürdürülebilir ihracat yapımızı ortaya koyuyor. Kablo, bakır tel, madencilik, gıda sektörleri toplam ihracatımız içindeki paylarını artırmaya devam ediyor. İhracatımızdaki ilk 10 ülkenin tamamına, ihracatımızı çift haneli artırdığımızı görüyoruz. İngiltere’ye yüzde 59, ABD’ye yüzde 57,4 İtalya’ya yüzde 68,1, artışlar dikkat çekiyor. Benzer şekilde; Almanya, İsrail, Fransa, Hollanda, İspanya, Avusturya ve Romanya gibi ülkelerde de ciddi artış rakamları olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz ihracatında 9. sırada yer alan Denizli 2021’in Haziran, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 8. sıraya yükseldi. Öte yandan, ilk 10 il arasında ihracatını en çok artıran 2. il oldu. 2021 yılında 246 üye firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Bu firmalarımız, yıl genelinde ihracatımıza 90 milyon 828 bin dolar değerinde katkı sundu. Haziran ve Aralık 2021’de 461 milyon dolar aylık ihracatla rekor değere ulaştık. İhracatımız Haziran 2020’den bu yana – 21 aydır – aralıksız artıyor. 27 Mart itibariyle; Denizli ihracatının kilogram başına değeri 2,30 dolar, DENİB ihracatının ise 3,05 dolar olarak kaydedildi. 2022 yılı hedefimiz 5 milyar dolar ihracata imza atarak ülkemiz ekonomisine olan katkımızı sürdürmek” dedi.



Denizli’nin ihracat bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ve sayıları 4 bini aşan ihracat ailesinin her bir ferdine teşekkürlerini sunan Memişoğlu, “Bugün gerçekleştireceğimiz İhracatın Yıldızları Ödül Töreni etkinliğimizde toplam 41 firmamıza ödüllerini takdim edeceğiz. Ancak şunu önemle belirtmek isterim ki; üreterek, ihraç ederek Denizli ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımız bizim için ihracatın yıldızıdır. Durmadan çalışan ve çabalayan ihracat ailemizi alkışlıyorum ve sizlerden de alkışlamanızı rica ediyorum. Faaliyetlerimize de kısaca değinmek istiyorum. DENİB’de görev yapan 5 kişilik sektör ekibimiz üye firmalarımızı iş yerlerinde ziyaret ediyor. Ziyaretlerimizde ihracatın seyrini ve firmalarımızın beklentilerini konuşuyoruz. İhracatçı firmalarımızın görüşleri bizim için çok değerli ve gelecek planlarımız için de büyük önem arz ediyor. Bugüne kadar 500’den fazla firmamızı ziyaret ettik. Pandemi döneminde ihracatımızın yıldızlarını ödüllendirdik. 2019 ve 2020 yıllarında ihracatımıza katkı sağlayan 43 firmamıza iş yerlerinde ziyaret düzenleyerek ödüllerini takdim ettik” diye konuştu.



Son 20 yılda Denizli’nin ihracatı 11 kat arttı

Denizli’nin, Türkiye’nin gelişimini çok iyi okuduğunu ve ihracatı işin merkezine aldığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle de, “Son 20 yılda, şehrimizin ihracatı 11 kat arttı. 4 yıl önce göreve geldiğimizde, o gün ihracatımız 164 milyar dolardı. İhracatçı firma sayımız 65 bin, ihracat yükümüz 115 milyon tondu. Denizli’nin ihracatı 3 milyar dolar, toplam ihracatçı sayısı ise 1100’dü. O günden bu yana 4 sene içinde geldiğimiz noktada, ihracatımız 225 milyar dolara yükseldi. İhracatçı sayımız 100 bini aştı. İhracat yükümüz 174 milyon tona ulaştı. Denizli’nin ihracatı ise yüzde 50 artarak, 4.5 milyar doları aştı. Denizli’de ihracatçı sayımız 1500’e yükseldi. Denizli bu rakamlarla birlikte en çok ihracat gerçekleştiren dokuzuncu ilimiz oldu” dedi.



“İlimiz, geçtiğimiz yıl tam 64 ülkeye ihracat rekoru kırdı”

Son 4 yılda Denizli’deki çelik sektörü ihracatının yüzde 100, demir ve demir dışı metallerin yüzde 95, kimyevi maddelerin yüzde 92, elektroniğin yüzde 68 ve tekstil sektörü ihracatının yüzde 29’luk artışla ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Denizli’de tam 14 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021 yılında gerçekleştirdi. Bununla beraber, ilimiz, geçtiğimiz yıl tam 64 ülkeye ihracat rekoru kırdı. 2021 yılı her anlamda Denizli’de ihracatın yılı oldu. 2022 yılında da, Denizlili ihracatçılarımız yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında ilimiz ihracatçıları, yüzde 19’luk artışla 730 milyon dolar ihracata imza attı” diye konuştu.



“Denizli’den 276 firmamız bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştirdi”

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın ardından, sektörel eylem planlarının da bir bir hayata geçtiğini vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Haziran ayında açıkladığımız Tekstil Eylem Planımızın ardından, geçtiğimiz hafta Tarım ve Hayvancılık Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı da açıkladık. Bu projelerin yanı sıra ihracatçı firma sayısını artırma çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ettik. TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitim programımız çerçevesinde Anadolu’muzun dört bir yanından firmalarımızla buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.



Denizli’nin büyük potansiyelini değerlendirerek, ihracat ailesine yeni neferler kazandırmak adına, 2020 yılında programlarını Denizli’ye taşıdıklarını kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, Denizli’de ihracata duyulan ilgi neticesinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. Gülle, “Denizli’den 276 firmamız bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Denizlili ihracatçılarımız inovasyon projelerimizde de önemli başarılara imza atıyorlar. Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG 2020’ye Denizli’den 47 firmamız katıldı. Bu firmalardan 5’i derece elde etti. Ülkemizin en büyük girişimcilik ailesi TİMTEB Girişim Evi bünyesinde Denizlili gençlerimizi ve girişimcilerimizi desteklemeye devam ettik. Bugüne kadar 600'e yakın öğrenci Wake Up ve Lets Up programlarından mezun oldu. 138 girişimciye destek verildi” şeklinde konuştu.



Ödül alan firmaları kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise “2021 yılında 225 milyarla bir rekor kırdık. Tabi bu ülkenin gücüne güç katmak demek, ihracat demek başka ülkelerin imkanlarını ülkemize getirmek demek, onların gücünü bu ülkeye getirmek demek tabi ki bu 2021 yılının en büyük anlamı da pandemi döneminde ve uzantısında gerçekleşmiş olmasıdır. Pandemi döneminde hem şehir olarak, hem ülke olarak hem de dünya olarak birçok acılar çektik. Kayıplarımız oldu, sıkıntılarımız oldu, kısıtlamalar oldu ama ona rağmen bu üretimi gerçekleştirdik. Biz burada hem ülkemizde hem şehirde çok tartışıldı ‘Bu üretimler durdurulsun mu’, ‘Fabrikalar tamamen kapatılsın mı’, ‘Ancak bu pandemiyle bu şekilde baş edebiliriz’ şeklinde görüşte vardı. Biz valimizle birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulunda oda başkanlarımızla birlikte yapmış olduğumuz değerlendirmede Cumartesi günü çalışması gereken varsa, Pazar günü çalışması gereken varsa daha doğrusu taahhüdü olan varsa iş yetiştirmesi gereken varsa onların önünü açmayla ilgili çalışmayla ilgili izinlerin ve birçok kararın altına imza attık. Ama bunu atarken de iş insanımız kendi işini çok iyi biliyor ve sahip çıkıyor aynı hassasiyeti göstererek iş yerlerinde alınması gereken tedbirleriyle emniyeti en üst seviyede aldı. Ben onun için bu hassas dönemde böyle üretim yaparak ihracat anlamında hem Denizli olarak rekor kırmamız, hem de Türkiye olarak rekor kırmamız gerçekten takdirlik. Onun için ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi ki şu anda dış ticarette açığımız var ülke olarak ama şehir olarak baktığımızda Denizli’de biz aldığımızdan daha fazlasını satıyoruz. Yani dış ticarette Denizli fazlalık veriyor. İnşallah ülkemizde şu artan ihracat ile birlikte makaslar daraldı, o seviyeye geldiğimizde ülkemiz için başka bir kulvar, başka bir seviyeye geçeceğiz, başka bir pozisyonda olacağız. Onun için Denizli ayrı bir özel şehir, hem tekstiliyle, sanayisiyle, kablosuyla, metaliyle, her yönüyle ama aynı zamanda turizm şehri Denizli, aynı zamanda da tarım şehri, her yönden ülkemize katkı sağlayan bir şehir Denizli Allah’ın lütfu, böyle bir şehirde yaşamak. Böyle bir başkanlık görevini yürütmek bizler için şereflerin en büyüğü diyorum. Tabi ki sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Her ne olursa olsun biz sizlerin yanındayız, her türlü ihtiyacınızı çünkü ayrımız, gayrımız yok, hepimiz bu ülkeye hizmet ediyoruz, bu ülkeye hizmet ediyoruz geleceğe daha hızlı gitmek için hep birlikte çalışmak durumundayız. El ele kol kola yolumuza devam etmek durumundayız. Ödül alan ve almayan herkesi tebrik ediyorum” dedi.



Denizli’nin ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli şehirlerden bir tanesi olduğuna işaret eden Vali Ali Fuat Atik de, “Denizli’miz üreten bir şehir, çok şükür ihracat yapan bir şehir 4,5 milyar doları aşan rakamla Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayan bir şehirdir. Aslında Denizli olarak değil, Denizli dışında olup da ekonomiye katkı sağlayan Denizlilileri işin içine katarsak Denizli’nin il olarak Türkiye ekonomisine kattığı katkı her halde çok daha iyi anlaşılır. Biraz önce iller sayıldı bu illerde ihracat yapan o illerin ihracat rakamlarını yüksel olmasını da Denizlililerin vesile olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben ülkemiz ekonomisine, ilimiz ekonomisine katkı sağlayan bugün burada ödül alacak ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Minnet duygularımı ifade etmek istiyorum, iyi ki varsınız iyi ki çalıştınız, iyi ki birlikte çalıştık, iyi ki ben sizlerle tanıştım. İyi ki bu atmosferi bu havayı sizlerle teneffüs ediyorum. Bir pandemi süreci yaşadık, çok iyi biliyorum Hüseyin başkanımızda, sanayi odamızda, ticaret odamızda, büyükşehir başkanımızda sürekli telefon irtibatında olarak istisnaları da göz önüne alarak üretimin hiçbir şekilde durdurulmaması için gece yarısı kararlar aldığımıza şahidim. Tek hedefimiz vardı, ‘Bu şehirde üretim hiçbir şekilde durmayacak’ durdurmadık çok şükür bugün bu rakamları hep birlikte gördük. Ben bu ihracat sürecinde başta siz iş insanlarımız olmak üzere iş yerlerinizde çalışan herkesi ve bu süreçte yer alan herkese minnet duygularımı ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



TİM Başkanı İsmail Gülle ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun ev sahipliğindeki TİM Denizli Meclisi ve DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Törenine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti milletvekili Şahin Tin, PAÜ Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TİM Kadın Konseyi üyesi Mukaddes Başkaya, Genç TİM Başkan Yardımcısı Okan Oğuz, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ile Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, Denizli Platformu’na bağlı oda ve derneklerin başkanları, sanayiciler, ihracatçılar ve çok sayıda davetli katılım sağladı.



DENİB üzerinden imalatçı bazında ihracat yapan ilk 20 firma:

Seval Kablo Ayd. Cihaz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

ErBakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş.

Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gamateks Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Veritas Tekstil Konf. Paz. San. Tic. A.Ş.

Atom Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

CMK Kablo Elektrik San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kımıl Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Hürsan Havlu Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Küçüker Teks. San. ve Tic. A. Ş.

Nesa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi

Sürü Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Denizli Rateks Teks. San. ve Tic. A.Ş.

Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Erikoğlu Emaye Bakır Tel San. A.Ş.

Filidea Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kemal Uğurlu Tekstil San. Tic. A.Ş.



DENİB üzerinden imalatçı bazında ihracat yapan ilk 3 uşak firmaları:

Ağaoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Kamgarn Yün Akrilik San. ve Tic. Ltd. Şti.



Dış ticaret sermaye şirketi olarak en fazla ihracat yapan firma:

DTS Denizli Tekstil Dış Tic. A.Ş.



İhracatçı bazında sektöründe 1. olan firmalar:

Ağaç mamülleri ve orman ürünleri sektöründe sınai alanda:

YM İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.

Ağaç mamülleri ve orman ürünleri sektöründe zirai alanda:

Çalışkan Tarım Ürün. İnş. Taah. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik sektöründe:

Akın Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektöründe:

Europtec Cam San. Tic. A.Ş.

Deri ve deri mamulleri sektöründe:

Uşak Cevahir Deri Tekstil Konf. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Fındık mamulleri ve kuru meyve sektöründe:

FMU Kuruyemiş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Halı sektöründe:

Erözpa Tekstil İhracat ve Pazarlama A.Ş.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe:

Biriz Kuruyemiş Toprak Mah. ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İklimlendirme sanayii sektöründe:

ZNB Isıtma Dış Ticaret San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe:

Denkim Denizli Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Maden ve metaller sektöründe:

Yaman Maden San. ve Tic. A.Ş.

Makine ve aksamları sektöründe:

Elteksmak Elektrik Elektronik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Meyve sebze mamulleri sektöründe:

Mare Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Taşıt araçları ve yan sanayi sektöründe:

Uğurlu Oto Cam San. ve Tıc. A.Ş.

Yaş meyve ve sebze sektöründe:

Smyrna Seracılık Tic. A.Ş.

Değerli maden ve mücevherat sektöründe:

Ulu Maden Termal Turizm Deri Kuyumculuk A.Ş.

Su ürünleri ve hayvancılık mamulleri sektöründe:

Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.