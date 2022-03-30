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Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce oynuyorlar Türkiye çapında 17 derecesi bulunan köyde, öğrenciler bocceyi yaşatıyor

İHA

Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce oynuyorlar Türkiye çapında 17 derecesi bulunan köyde, öğrenciler bocceyi yaşatıyor

Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Mollahmet köyünde ortaokul öğrencileri atıl durumda olan okul binasını bocce sınıfına çevirdi. Spor öncesi toplarını yanan sobanın üzerinde ısıtıp bocce öğrenen öğrenciler, şimdiden milli formayı terletmek için can atıyor.
Tarihi milattan binlerce yıl öncesine dayanan bocce sporu Denizli’ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan ve 2013 yılında bu sporla tanışan dağ köyü Mollahmetler'de öğrencilerin vazgeçilmez halinde geldi. Atıl durumda olan okul binasını bocce sınıfına çeviren öğrenciler, önce toplarını soba üzerinde ısıtıp ardından ise oluşturdukları kortu sulamaya başlıyor. Birbirleriyle kıyasıya yarışarak kendilerine hedef belirleyen öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmeni aynı zamanda milli takım antrenörü olan Bülent Sevinç, gözetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Babadağ Halk Eğitimi Merkezi'nin açtığı kurs sayesinde öğrenciler ise belgeli sporcuda oluyor. Halen çalışmalarını sürdüren öğrenciler arasında il birinciliği elde edenler bulunurken, hayallerini milli takım süslüyor. Beden Eğitimi Öğretmeni Bülent Sevinç, 840 nüfuslu köyün yarısından fazlasının bu sporu öğrendiğini belirterek, 2013 yılından bu yana köyde eğitim verdiğini ifade etti. Milli takıma 2 oyuncu yetiştirdiklerini de belirten Sevinç, yetiştirdikleri öğrenciler arasında yer alan Serdar Kılıç'ın 2019'da Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan´da Balkan birincisi olduğunu da söyledi. Veliler, çocuklarının bu sporla meşgul olmasının sevindirici olduğunu ifade ederken, öğrenciler ise gelecek için hayaller kuruyor.

“Lisanslarımla milli sporcu olmak istiyorum”
Türkiye derecesi elde etmek istediğini ifade eden öğrenci Saffet Erdoğan, “Bocceyi 2 yıldır oynuyorum ve severek oynuyorum. Denizli birincisi oldum ve hedeflerimiz Türkiye derecesi yapmak. Hedefim milli sporcu olmak ve Türkiye derecesi elde etmek” diye konuştu.
Merakla başladığı sporu çok sevdiğini ifade eden öğrencilerden Zehra Harmanda ise “Sürekli oynayan abilerimiz ablalarımız görerek biz de onları örnek aldık ve derece elde etmek için çalışıyoruz. Şu anda elde ettik de, arkadaşlarımla iki defa il birincisi olduk. Hedefim beden eğitimi öğretmeni olmak tabii ki bunu yaparken de bocce üzerinden yürümek istiyorum. Lisanslarımla milli sporcu olmak istiyorum” dedi.

“17 Türkiye derecemiz var”
Köyde toplam 2013 yılından itibaren 17 derece aldıklarını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Bülent Sevinç de “Burası 20 yıl önce kullanılan orta okul binamız. Biz burayı bocce sınıfı olarak değerlendirdik. Normalde dışarıda oynuyoruz biz bu oyunu. Dışarıda iki tane kortumuz var. Hava muhalefetine takıldığımız da bu kapalı alan bizim için kurtarıcı. Çalışmalarımızı İçeride de devam ettirebiliyoruz. Evet sobamız yakıyoruz. Öncelikle üzerinde toplarımızı ısıtıyoruz. Sahamızı hazırlıklarımızı bitirme aşamasından sonra bu sahada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Okulun toplam 53 öğrencisi var, ortaokulda neredeyse tamamına yakını bocce sporu biliyor ve oynuyor. Hatta şöyle söyleyeyim biz 9 yıldır bu köyümüzde bu sporu gerçekleştiriyoruz. Köyün yarısından fazlası bocce ile haşır neşir oynuyorlar. Bugüne kadar 7'si Türkiye birinciliği olmak üzere toplam 17 Türkiye derecemiz var ve bu süre zarfında 2´de milli sporcu yetiştirdik. Milli takıma kazandırdık, 2017 yılında Osman Erikli Avrupa Şampiyonası´nda ülkemizi temsil etti. 2019´da dünya Şampiyonası´nda Serdar Kılınç ülkemizi temsil etti. Yine Serdar Kılıç 2019´da Balkan Şampiyonası´nda Bulgaristan´da Balkan birincisi oldu, köyümüze bu başarıları kazandırdı” dedi.

“Çocuklarıma çok katkısı oldu”
İki çocuğunun da birincilikler elde ettiğini kaydeden öğrenci velisi Fatma Erdoğan ise, “Kızım kaydoldu ve başladı, Denizli birinciliği oldu. Türkiye genelinde Antalya´ya müsabakaya gittiler. İkinci çocuğum da 5. sınıftan itibaren başladı. O da denizde il birincisi oldu ve çocuklarıma çok katkısı olduğunu düşünüyorum” dedi.
Kırsal mahallede bocce kursunun açılmasına katkı sağlayan Halk Eğitim Müdürü Mehmet Bayaltun ise, “Yine Bocce kursumuz var, her yıl Türkiye´de dereceler elde etmekteyiz. Bocce kursumuzda da 830 nüfuslu mahalleden iki tane milli takıma sporcu çıkarttık. Bu şekilde biz kurslarımıza vermeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince her zaman her yerde herkes için eğitim sloganıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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