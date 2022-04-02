Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, oturduğu apartmanın asansör boşluğuna düşen Aynur Kiriş (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Aynur Kiriş, dairesinden çıktıktan sonra dengesini kaybedip, kapı olmayan asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğundan ağır yaralı çıkarılan Kiriş, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur Kiriş, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN
2022-04-02 16:07:57
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