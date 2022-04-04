Rektör Yardımcısı Kısaç, PADAM öğrencileri ile bir araya geldi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM) da Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler ile bir araya geldi. Sohbet havasında geçen görüşmede, Prof. Dr. Kısaç öğrencilerin taleplerini dinledi.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, 01 Nisan 2022 tarihinde, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM)’da Türkçe dil öğrenimi gören, PAÜ’nün uluslararası öğrencileri ile bir araya geldi. PADAM Müdürü Doç. Dr. Feyza Tokat ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eda Duruk’un da katıldığı görüşmede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kısaç, Türkçe öğrenmekte olan öğrencileri ile sohbet edip, kültürel etkileşimde bulundu. Derslerin işleyişi ve sınıf dışı etkinliklere yönelik öğrencilerin taleplerini dinledi.

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