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Sera zararlılarının önlenmesi için 450 üreticiye yapışkan tuzak dağıtıldı Denizli Büyükşehir üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor

İHA

Sera zararlılarının önlenmesi için 450 üreticiye yapışkan tuzak dağıtıldı Denizli Büyükşehir üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Seracıların zararlılara karşı mücadelesi için başlattığı projede 450 üreticiye 2022 yılı üretim sezonu için bin 500 adet sarı yapışkan tuzak desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Denizli’de üretim yapan seracıların, zararlılara karşı mücadelesi için özel bir proje başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin yüzünü bir kez daha güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliğinde başlattığı “Örtüaltı Alanlarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi” ile 450 işletmeye 2022 yılı üretim sezonu için bin 500 adet sarı yapışkan tuzak desteği verilmeye başlandı. Kimyasal ilaçların insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerinin azaltılarak üreticilerin gelir kaynaklarının daha da arttırılması amacıyla yapılan söz konusu biyoteknik mücadele yöntemi kent genelindeki yaklaşık bin 500 dekar alanda kullanılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği proje ile çiftçilerin korkulu rüyası olan beyazsinek, thiripsler ve yaprak bitleri gibi zararlılar sarı yapışkan tuzakla bertaraf edilecek.

Seracılar memnun
Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi’nde seracılık yapan İsmail Özdemir, 9 dekarlık alanda domates üretimi yaptıklarını belirterek, “Organik domates üretiyoruz, çok fazla ilaç kullanmıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyemiz de sağ olsun sarı yapışkan tuzaklarımızı gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ederiz. Sarı yapışkan tuzaklar zararlılarla mücadelemizde çok fazla işimize yarayacak” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in çiftçilere desteği sürüyor
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlili çiftçilerin daha fazla üretip kazanması için desteklerinin artarak sürdüğünü kaydetti. Geçen hafta Acıpayam, Baklan, Bozkurt, Çal, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçesindeki 10 bin dekar alanda üretim yapacak yaklaşık 300 üreticiye 4 bin 800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Zolan, söz konusu proje ile 3 bin ton rekolte hedeflendiğini, üretimden ise 36 milyon liralık gelir beklendiğini kaydetti. Denizli’nin çok verimli topraklara sahip olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya, daha fazla üretmeleri için onları desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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