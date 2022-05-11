MHP kurmayları Denizli’nin 8 ilçesinde vatandaşla buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP kurmayları Denizli’nin 8 ilçesinde vatandaşla buluşacak

İHA

MHP kurmayları Denizli’nin 8 ilçesinde vatandaşla buluşacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” Denizli’de devam ediyor.

Denizli’de 2. turu gerçekleştirilecek ve 13, 14, 15 Mayıs tarihlerinde 8 ilçede yapılacak programlarda MHP’nin önemli kurmayları, Denizli halkıyla buluşacak. Toplantıların, devletin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içerdiğini vurgulayan MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip; tüm Denizli halkını toplantılara davet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları”nın Denizli’de 2. turu bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Denizli’de geçtiğimiz Mart ayında MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve MYK Üyesi Ali Uçak; Sarayköy, Güney, Çal ve Bekilli’de vatandaşlarla buluşmuştu.

Denizli’de bu hafta sonu gerçekleşecek yoğun bir program takvimi daha duyuruldu. İlçe toplantılarının ikinci turu Denizli’de 13 Mayıs Cuma Günü Çivril’de başlayacak. 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ise Pamukkale, Acıpayam, Beyağaç, Buldan, Babadağ, Serinhisar, Honaz ve Çivril olmak üzere toplam 8 ilçede gerçekleştirilecek. Buldan ve Babadağ ilçelerinde ise, program tek bir çatı altında birleştirilerek yapılacak. Genel Merkezden gelecek MHP’nin önemli isimleri TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, MYK Üyesi Özgür Bayraktar ve MYK Üyesi Volkan Dudu Denizli halkıyla buluşacak, gerçekleşecek toplantılarla hem vatandaşların sorularını yanıtlayacak hem de son dönemde yaşanan gelişmeleri anlatacak.

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının Denizli’de gerçekleşecek 2. turuna tüm vatandaşları davet ederek; “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlayan ve devam eden toplantılarımızın bir yenisine daha Denizli’de gerçekleşecek. Devletimizin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içeren Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarımız gerçekten çok önemli. Yoğun katılımla Mart ayında 4 ilçemizde toplantılarımızı yapmıştık. Şimdi ise 8 ilçemizde halkımızla buluşacağız. TBMM İdare Amiri sayın Erkan Haberal, MYK Üyesi Özgür Bayraktar ve MYK Üyesi Volkan Dudu beyleri Denizli’miz de ağırlayacağız. Türkiye’ye yönelik kirli oyunlar, ülkemizin bekasına yönelik atılmak istenen adımlar, tüm gerçekler bir bir vatandaşlarımıza bu toplantılarla aktarılacak. Bu önemli buluşmalara tüm Denizli halkımızı davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kent ağaçları ve ormanların korunması Denizli’de konuşuluyor Denizli, 32 ülkeden 50 bilim insanını ağırlıyor
YEREL HABERLER Kent ağaçları ve ormanların korunması Denizli’de ...
Denizli'ye 2 bin kişilik yeni yurt kazandırılıyor Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman: “Gençlerimizin iyi yetişmesi her şeyden önemli”
YEREL HABERLER Denizli'ye 2 bin kişilik yeni yurt ...
Evlenecek özel bireylere salon kirası 1 TL Özel bireyden sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: “Etkinliklerimize gelin, evlere hapsolmayın”
YEREL HABERLER Evlenecek özel bireylere salon kirası 1 TL Özel ...
Yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleri olan hastanın belinden 16 cm’lik kitle çıktı
YEREL HABERLER Yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleri olan hastanın ...
Motokuryeler Yasin Batır’ın ölümüyle ilgili verilen cezayı yetersiz buldu
YEREL HABERLER Motokuryeler Yasin Batır’ın ölümüyle ilgili verilen ...
Hemşirelik Haftası, PAÜ’de etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Hemşirelik Haftası, PAÜ’de etkinliklerle kutlanıyor
Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan alkollü ...
Merkezefendi’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
Mesut Bakkal: "Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz"
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Matematiksel olarak her şey bitmeden ...
12. Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı
YEREL HABERLER 12. Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı
Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu
YEREL HABERLER Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu
Almanya’da bulamadığı şifayı Tekden’de buldu
YEREL HABERLER Almanya’da bulamadığı şifayı Tekden’de buldu
PAÜ Eğitim Fakültesinde ‘Öğrenci destek birimi’ kuruldu PAÜ’lü öğrenciler için fakültede mağaza açılacak
YEREL HABERLER PAÜ Eğitim Fakültesinde ‘Öğrenci destek birimi’ ...
Hermolaos’un meşhur evleri Tripolis’te Asırlık evlerinin ünü 2 bin yıl öncesine dayanıyor
YEREL HABERLER Hermolaos’un meşhur evleri Tripolis’te Asırlık ...
Hırsız işe aldığı kişi çıktı
YEREL HABERLER Hırsız işe aldığı kişi çıktı
Çardak Havalimanı'ndan Nisan ayında 33 bin yolcu hizmet aldı
YEREL HABERLER Çardak Havalimanı'ndan Nisan ayında 33 bin yolcu ...
15 yılldır gözü gibi baktığı eşeğine aylar sonra kavuştu
YEREL HABERLER 15 yılldır gözü gibi baktığı eşeğine aylar sonra ...
Emlak, Çevre ve İlan Vergisi'nde son gün 31 Mayıs
YEREL HABERLER Emlak, Çevre ve İlan Vergisi'nde son gün 31 Mayıs
Denizlili yüzme takımı yarışmaya damga vurdu
YEREL HABERLER Denizlili yüzme takımı yarışmaya damga vurdu
Aydem Yenilenebilir Enerji ilk çeyrekte gelirini 3 kat artırdı
YEREL HABERLER Aydem Yenilenebilir Enerji ilk çeyrekte gelirini 3 ...
Özay Gönlüm bagi tınılarıyla PAÜ’de anıldı Gönlüm, müzisyenlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Özay Gönlüm bagi tınılarıyla PAÜ’de anıldı Gönlüm, ...
Merkezefendi birlikte başardı
YEREL HABERLER Merkezefendi birlikte başardı
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız tam
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız ...
Yörükler bolluk ve bereket için kurbanlar kesti Bolluk ve bereket için 32 koyun 1 dana kurban edildi
YEREL HABERLER Yörükler bolluk ve bereket için kurbanlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.