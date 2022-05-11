MHP kurmayları Denizli’nin 8 ilçesinde vatandaşla buluşacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” Denizli’de devam ediyor.



Denizli’de 2. turu gerçekleştirilecek ve 13, 14, 15 Mayıs tarihlerinde 8 ilçede yapılacak programlarda MHP’nin önemli kurmayları, Denizli halkıyla buluşacak. Toplantıların, devletin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içerdiğini vurgulayan MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip; tüm Denizli halkını toplantılara davet etti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları”nın Denizli’de 2. turu bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Denizli’de geçtiğimiz Mart ayında MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve MYK Üyesi Ali Uçak; Sarayköy, Güney, Çal ve Bekilli’de vatandaşlarla buluşmuştu.



Denizli’de bu hafta sonu gerçekleşecek yoğun bir program takvimi daha duyuruldu. İlçe toplantılarının ikinci turu Denizli’de 13 Mayıs Cuma Günü Çivril’de başlayacak. 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ise Pamukkale, Acıpayam, Beyağaç, Buldan, Babadağ, Serinhisar, Honaz ve Çivril olmak üzere toplam 8 ilçede gerçekleştirilecek. Buldan ve Babadağ ilçelerinde ise, program tek bir çatı altında birleştirilerek yapılacak. Genel Merkezden gelecek MHP’nin önemli isimleri TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, MYK Üyesi Özgür Bayraktar ve MYK Üyesi Volkan Dudu Denizli halkıyla buluşacak, gerçekleşecek toplantılarla hem vatandaşların sorularını yanıtlayacak hem de son dönemde yaşanan gelişmeleri anlatacak.



MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının Denizli’de gerçekleşecek 2. turuna tüm vatandaşları davet ederek; “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlayan ve devam eden toplantılarımızın bir yenisine daha Denizli’de gerçekleşecek. Devletimizin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içeren Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarımız gerçekten çok önemli. Yoğun katılımla Mart ayında 4 ilçemizde toplantılarımızı yapmıştık. Şimdi ise 8 ilçemizde halkımızla buluşacağız. TBMM İdare Amiri sayın Erkan Haberal, MYK Üyesi Özgür Bayraktar ve MYK Üyesi Volkan Dudu beyleri Denizli’miz de ağırlayacağız. Türkiye’ye yönelik kirli oyunlar, ülkemizin bekasına yönelik atılmak istenen adımlar, tüm gerçekler bir bir vatandaşlarımıza bu toplantılarla aktarılacak. Bu önemli buluşmalara tüm Denizli halkımızı davet ediyorum” dedi.

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