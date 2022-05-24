Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi'de başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi'de başladı

İHA

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi'de başladı

Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, Türkiye Satranç Federasyonu’nun organize ettiği ‘Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’ gerçekleştirilen tören ile başladı.

Merkezefendi Belediyesi’nin spor alanındaki faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonasının açılış programına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Av. Fatih Maden, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, meclis üyeleri, federasyon temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte ‘Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’nı Merkezefendi'mizde, Denizli'mizde yapmaktan, sizlerle paydaş olmaktan, ilçemizde Türkiye’nin dört bir yanında gelen gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerini konuk etmekten dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu kurslarımızdan biri de satranç. Bizim için satrancın yeri ve önemi apayrı. Çünkü satranç, çocuk yaştan itibaren öğrenildiğinde çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Satranç analitik düşünmeyi, aklın, bilimin yolundan gitmeyi öğrettiği için önemli bir yere sahip. İlçemizde hem çocuklarımız hem de aileleri tarafından satranç sporuna farklı bir ilgisi var. Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde satranç kursu veriyoruz. Bölgemizde dezavantajlı mahallerimiz var. Satranç sporuyla ilgilenecek imkanı olmayan çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere bu sporu ayaklarına götürüyoruz. Hemşehrilerimizden de güzel dönüşler alıyoruz. Türkiye’de satranca ilgi artıyor. Biz de yürekten destekliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerek sosyal tesislerde gerekse açık alanlarda satranç turnuvalarını yaparak gelecek nesillere örnek olmak istiyoruz. İlçemizi, ilimizi tanıtmada, satranca katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyor, genç sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş de “Bu anlamlı günde, başarı gösteren siz değerli gençlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sporu tabana yaymak, sporu gençlerle buluşturarak özgüven sahibi bir gençlik yetiştirme noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Satranç, akademik kazanımların yanında sosyal hayata katkılarıyla da gençlerimizin hayatında yepyeni kapılar açan bir spor. Diğer tüm branşlarda olduğu gibi çok erken yaşlarda satranca başlanması gelişime önemli katkılar sağlıyor. Satranç yediden yetmişe herkesin yaptığı bir spordur. Satranç sporuyla doğru düşünmeyi, kendi hayatımızla ilgili doğru kararlar almayı öğreniriz. Bu sporun temel felsefesi önce düşün, sonra oynadır. Böyle etkinlikler sayesinde zeki, akıllı genç nesiller yetişecek. En önemli kazanım başarıdır. Turnuvanın dostça ve centilmenlik içinde geçmesi ümidiyle, ailelerimize, değerli öğretmenlere, hakem heyetine ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çocuklar ve gençler için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Av. Fatih Maden ise “Türkiye’nin dört bir yanından sporcunun Denizli’de buluştuğu açılış törenine hoş geldiniz. Türkiye Gençler Şampiyonası, sporcuların gelişimleri için önemli bir turnuva. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz turnuvamıza yeniden başlamak çok kıymetli. Gençlerimiz beş gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu yarışta centilmenlik ve heyecan dolu mücadeleler olacak. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yatırımlar ile çocuklarımız, gençlerimiz satranç sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Satranç, gençlerimizin hayatına yepyeni kapılar açıyor. Çocukların ve gençlerin satrançla ilgilenmesi çok önemli. Gençlerimiz için, geleceğimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Destek ve değer veren başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman da “Satranç sporu, tarihin derinliklerinden gelen müstesna sporlardan biridir. Centilmenlik dolu bir spordur. Hem zihinlerimizi geliştiren hem de birliğimizi, dostluğumuzu pekiştiren, sporun ruhunu yaşatan sporlardan biridir. Bu vesile ile bugün Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’na ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tüm ailelere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şampiyonanın açılış hamlesini yaptı. Büyük bir heyecan ile başlayan şampiyona 29 Mayıs günü sona erecek. Dereceye giren genç sporculara, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek törenle ödülleri takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan Büyükşehir’e övgü
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan Büyükşehir’e övgü
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz karar aşamasında
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz karar aşamasında
Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor Pamukkale'de yaklaşık 2 bin 500 besihane ücretsiz olarak yapışkan ip uygulaması yapılıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini ...
Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı hizmeti başladı
YEREL HABERLER Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı hizmeti başladı
Denizlispor’da olağanüstü kongre sesleri Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Haftaya kadar 15-20 milyon lira bulamazsak tüm kadro boşa çıkabilir”
YEREL HABERLER Denizlispor’da olağanüstü kongre sesleri Denizlispor ...
Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar halkla buluştu
YEREL HABERLER Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar ...
1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel yöntemlerle keçeyle işlendi
YEREL HABERLER 1700 yıllık kilisenin motifleri geleneksel ...
Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra yeniden yankılandı Batı Tiyatrosu 1690 yıl sonra seyircisiyle buluştu 2200 yıllık Batı Tiyatrosu kapılarını ziyaretilere açtı
YEREL HABERLER Ezgiler 2 bin yıllık antik tiyatroda 1690 yıl sonra ...
Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Depo olarak kullanılan ev alevlere teslim oldu
Beşte beş yapan Dokuzkavaklar şampiyonu oldu Namağlup şampiyon Dokuzkavaklarspor, Denizli’yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek
YEREL HABERLER Beşte beş yapan Dokuzkavaklar şampiyonu oldu Namağlup ...
Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık’ın oğlu görkemli bir düğünle evlendi.
YEREL HABERLER Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü Denizli Tekden ...
Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı
YEREL HABERLER Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma ...
42´nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu başladı
YEREL HABERLER 42´nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri ...
Başkan Zolan: “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa kaldırdık”
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Laodikya’nın güzelliklerini ayağa ...
Çiftler en mutlu günlerini uygun fiyatlarla yaşayacaklar
YEREL HABERLER Çiftler en mutlu günlerini uygun fiyatlarla ...
PAÜ’de yöresel lezzetler tadıldı
YEREL HABERLER PAÜ’de yöresel lezzetler tadıldı
Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi
Pamukkale’nin tanıtımına katkı sağlayacak ofis hizmete açıldı
YEREL HABERLER Pamukkale’nin tanıtımına katkı sağlayacak ofis ...
Satranç Türkiye şampiyonası Denizli'de başlıyor
YEREL HABERLER Satranç Türkiye şampiyonası Denizli'de başlıyor
Denizli’de binlerce kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli’de binlerce kaçak sigara ele geçirildi
Denizli’de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti Denizli’de aranan 113 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de artan hırsızlık ve dolandırıcılık ...
Uyuşturucu taciri 17 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 17 kişi tutuklandı
Denizli'de son 1 haftada 122 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de son 1 haftada 122 trafik kazası meydana ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.