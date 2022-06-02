Atıl sınıf spor salonuna dönüştürüldü

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Denizli’nin Baklan ilçesinde bulunan atıl vaziyetteki sınıf, PAÜ öğrencileri tarafından farklı aktiviteler yapılması için restore edilerek spor salonuna dönüştürüldü.



Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümü öğrencileri ve TOHSAM tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde Denizli Baklan ilçesi Boğaziçi ilkokulunun atıl vaziyette bulunan sınıf komple restore edilerek eksikleri giderilip spor salonu haline getirildi. Masa tenisi, badminton, mangala, dokuztaş gibi öğrencilerin farklı aktivite yapmaları için tedarik edilen malzemeler sınıfa yerleştirildi. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere yönelik spor tanıtımları, yetenek taraması, boyama faaliyetleri ve animasyon ekibi tarafında palyaço, yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynatıldı. Okulda eğitim öğretim gören öğrenciler doyasıya eğlenme imkanı buldu.

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