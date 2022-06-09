Aydem Perakende ve Gediz Perakende‘den elektrik faturalarında ödeme kolaylığı sağlayan iş birliği

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşterilerine sunduğu ödeme kanallarını çeşitlendirmek ve fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla QNB Finansbank ile yaptığı iş birliğiyle; ödemelerini Kassa Finansbank eCüzdan üzerinden gerçekleştirecek tüm müşterilerin, 50 TL üst limit olmak üzere faturalarının yarısının ecüzdan hesaplarına geri yükleneceğini duyurdu.
Tüm abone gruplarındaki Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri, 30 Haziran 2022 tarihine kadar Kassa mobil uygulaması içerisinden gerçekleştirecekleri fatura ödemelerinin yarısını, maksimum 50 TL’ye kadar, Kassa mobil uygulaması içerisindeki eCüzdan hesaplarına geri ödeme olarak alabilecek.
Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşteriler, uygulama mağazalarında yer alan ( App Store / Google Play Store ) Kassa uygulamasını cep telefonlarına indirip eCüzdan hesaplarını aktifleştirerek kampanyadan faydalanabilecek. ECüzdan hesaplarını aktifleştiren müşteriler, hesaplarına TL yüklemesi yaptıktan sonra fatura ödemelerini bu hesaptan gerçekleştirerek kampanyaya otomatik olarak katılım sağlayabilecekler.
30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere, Aydem Perakende ve Gediz Perakende hizmet noktalarından ve 0850 800 0 186 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.