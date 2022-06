Fatih Erbakan: “Milli görüş heyecanını Yeniden Refah Partisi çatısı altında yaşıyoruz” Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Denizli İl Kongresinde konuştu

Yeniden Refah Partisi'nin, Denizli'de 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede açıklamalarda bulunan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, "Geçtiğimiz ay Yargıtay’ın açıklamasına göre 1 ay içerisinde Türkiye’de en fazla üye kaydeden birinci olan, şampiyon olan parti Yeniden Refah Partimiz olmuştur. Masadakilerden hiçbir tanesinden ülkenin temel meseleleriyle ilgili her an gibi bir somut bir çözüm ortaya çıkmamaktadır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirmek ve bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Denizli İl Başkanlığını ziyaret eden Erbakan, burada ilçe teşkilatları ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, kent merkezinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarında esnafları ziyaret etti. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Denizli 1. Olağan İl Kongresi'ne Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Davut Güloğlu, Denizli İl Başkanı Halil İbrahim Özdemir, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi İl Başkanları ile çok sayıda partililer, parti üyeleri katılım sağladı. Kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan Yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Halil İbrahim Özdemir, “Allah’ın izniyle sizlere söz veriyoruz ki zalimler yok olup, mazlumlar sevinceye kadar durmadan çalışacağız. Bugün Denizli için sözün bittiği eylemin başladığı o andır milli görüş iktidar oluncaya kadar asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle teşkilatım adına tüm katılımcılara teşekkür eder, Allah’tan sağlık ve afiyet dilerim” dedi.



“Milli görüş heyecanını Yeniden Refah Partisi çatısı altında yaşıyoruz”

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Denizli 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Erbakan, “Cenabı Allah Denizli 1. Olağan İl Kongremizi bu toplantımızı en büyük hayırlara vesile kılsın. Milletimizin, İslam alemimizin ve 7 milyar insanın kurtuluşuna vesile kılsın. Günümüz hayırlı olsun, kongremiz hayırlı olsun gazamız mübarek olsun inşallah. Milli görüş ruhunu, milli görüş heyecanını Yeniden Refah Partisi çatısı altında yaşıyoruz. Bugünde Denizli’de bu salonda Erbakan hocamızın ifade ettiği, milli görüş heyecanını, milli görüş ruhunu hep birlikte yaşıyoruz ve hissediyoruz” diye konuştu.



“Yargıtay’daki resmi üye sayımız 240 bini aştı”

Yeniden Refah Partisi'nin üye kayıt çalışmaları hakkında bilgi vererek sözlerine devam eden Erbakan şunları kaydetti: “Geçtiğimiz ay Yargıtay’ın açıklamasına göre 1 ay içerisinde Türkiye’de en fazla üye kaydeden birinci olan, şampiyon olan parti Yeniden Refah Partimiz olmuştur. Yaklaşık 15 bin üye kaydı yaparak geçen ay birinci parti olduk. Şuanda kadar ay bitmeden gençlik kollarımız 10 binin üzerinde yeni üye kaydetti, hanım kollarımız rekor kırdı 12 bin 700 üye kaydetti. Gençlik kollarımıza ve kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Bu ay eğer bu tempoyla gidersek neredeyse 30 bin üyeyi bu ay içerisinde kaydetmiş olacağız ki geçen ay kaydettiğimiz 15 bin üyeyi 2’ye katlamış olacağız. Allah’ın izniyle bu ayda geçen ay olduğu gibi Türkiye’de en çok üye kaydetme alanında şampiyon olacağız. Yeniden Refah’ta şampiyon olacak Allah’ın izniyle. Yargıtay’daki resmi üye sayımız 240 bini aştı. İnşallah Eylül ayına kadar en geç yılsonuna kadar 500 bin üye seviyesine ulaşacağız. Aylık 30 bin üye kaydı hızıyla gidersek 500 bin üye sayısına ulaşmamız çok fazla zaman almayacak.”



“Ne olursa olsun anlayışıyla bir araya toplanmış bir 6’lı grup görüntüsü var”

Konuşmalarına devam eden Erbakan, “Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla bir araya toplanmış bir 6’lı grup görüntüsü var. Masadakilerden hiçbir tanesinden ülkenin temel meseleleriyle ilgili her an gibi bir somut bir çözüm ortaya çıkmamaktadır. Böyle bir noktada milletimiz üye sayılarımızdan görüldüğü gibi akın akın umut olarak gördüğü, çere olarak gördüğü Yeniden Refah Partisine gelmektedir. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olarak görülmekteyiz. Milletin derdiyle dertleneceğiz, kaynak paketlerimiz hazır, projelerimiz hazır hepsinden de önemli makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız var. 81 İlimize 681 Refah projesiyle işsizimize iş ve aş imkanı var. Denizli İl Kongremiz bir kez daha hayırlı olsun. Seçilecek delegelerimize şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu.

Kongre sonunda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a hediyeleri takdim edildi. Ardından oy kullanımına geçilerek il başkanı ve delegeler seçildi. Denizli Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Halil İbrahim Özdemir seçildi.

