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’Bıyıklı Dudu Abla’dan sıra dışı pazarlama yöntemi Satışları artırmak için kadın kıyafeti ve peruk giyip, tezgahın üstünde göbek attı Pazarın fenomeni olan ’Bıyıklı Duru Abla’ hem eğlendiriyor hem de para kazanıyor

İHA

’Bıyıklı Dudu Abla’dan sıra dışı pazarlama yöntemi Satışları artırmak için kadın kıyafeti ve peruk giyip, tezgahın üstünde göbek attı Pazarın fenomeni olan ’Bıyıklı Duru Abla’ hem eğlendiriyor hem de para kazanıyor

Denizli’de kurulan semt pazarında kadın kıyafetleri giyip peruk takarak, tezgahın üstünde göbek atan esnafı görenler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. ’Bıyıklı Dudu Abla’ olarak ün yapan amatör tiyatrocu esnafın hem eğlendiren hem de para kazandıran sıra dışı yöntemi eğlenceli görüntüler oluşturdu.
Bölgede kurulan semt pazarlarında kadın kıyafetleri satışı yaparak geçimini sağlayan 65 yaşındaki Feridun Altınoluk, satışlarını artırmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Severek eğitim alıp sahneye çıktığı tiyatroyu, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bırakmak zorunda kalan Altınoluk, şimdilerde ise Denizli’nin yanı sıra çevre illerde de kurulan semt pazarlarında açtığı tezgahta kadın giysileri satarak geçiniyor.

Çok sevdiği tiyatro kurtarıcısı oldu
Son dönemde satışların azalması sebebiyle çözüm arayışına giren Feridun Altınoluk, geçmiş yıllarda eğitimini aldığı tiyatroculuğunu konuşturdu. Sattığı giysilerden giyen ve başına peruk takan Altınoluk, tezgahın üstüne çıkıp müzik eşliğinde göbek atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bölgedeki pazarlarda ’Bıyıklı Dudu Abla’ olarak ün yapan Altınoluk’un sosyal medyada paylaşılan videoları da binlerce kişi tarafından izlendi. Sıra dışı yöntemiyle pazarda kendisini ön plana çıkaran Altınoluk bu sayede hem müşterilerini eğlendirdi hem de satışlarını artırmayı başardı.

“Benim satış tercihim buydu”
Tiyatro oyunculuğunu kullanarak daha çok kazanç ve müşteri memnuniyeti oluşturduğunu belirten Feridun Altınoluk, tezgahında yaptığı dans gösterileriyle müşterilerinin stresini aldığını belirterek, “Benim lakabım ’Dudu Abla’. Bu adını bana babam koydu. Ben herkesi çok seviyorum, çünkü bana para kazandırıyorlar. Bazen bu işi, bu kıyafetle yaptığımdan dolayı kötü konuşanlar da oluyor ama bu 10 binde bir kişidir. Beni görenlerden bazıları ’Acaba eşcinsel mi’ diye düşünüyormuş ancak öyle değil. Benim en büyük amacım, insanları eğlendirebilmektir. Buraya gelen müşterilerim hem beni hem de ürünlerimi çok seviyor. Buradaki asıl amacım kadın giysilerini giymek değildi. Benim satış tercihim buydu. İnsanların sattığım ürünleri daha kolay bulması ve tanımaları için bunu yaptım. Örneğin ‘bu giysiyi nerede aldın’ dediklerinde Karabıyıklı Mehmet’ten ama hangi Mehmet olduğunu nereden bulacaklar. Ama müşteriye, ‘giysiyi nerede aldın’ dediğin zaman, kadın gibi giyinen Dudu’dan aldım dedikleri zaman beni çabuk buluyorlar” dedi.

“Beni gören müşteriler hem stres atıklarını hem de beni sevdiklerini söylüyor”
İnsanların kendisini daha kolay bulması için farklı bir stil oluşturan Feridun Altınoluk, sosyal medyada binlerce kez izlenen videoları sayesinde müşteri sayısının artığına dikkat çekti. Altınoluk, ürünlerinin ünlü markaların giysilerini olduğunu belirterek, “Satılan ürünlerin kalitesi ve fiyatını uygun olması çok önemlidir. Bazen bana kadın gibi neden giyiniyorsun’ diyorlar ama benim güzel ürünlerimin kalitesi nereden belli olacak. Tezgaha gelen müşterilerim rahat rahat gelip ürünlerimi alıyorlar. Çünkü aldığım ürünler kalitelidir. Hepsi ünlü markaların giysileridir. Sosyal medyada benim videolarımı çok seviyorlar. Benim videolarımı tıklayan tıklayana çünkü insanlar bana çok bayılıyor. Müşterilerim çıkıp çıkıp geliyorlar. Beni gören müşteriler hem stres atıklarını hem de beni sevdiklerini söylüyor” diye konuştu.

“Oynaması çok hoşuma gittiği için 2 saattir pazardan ayrılamadım”
Sabaha erken saatlerde pazar alışverişine gelen Semra Gülseven de kıvrak dansıyla dikkatleri üzerine çeken Dudu Abla’yı izlemekten mutlu olduğunu anlattı. Gülseven, “Pazara alışveriş yapmak için geldim. Oynaması çok hoşuma gittiği için 2 saattir pazardan ayrılamadım. Müşterileri hem eğlendirmesi hem de satış yapması çok hoş. Her sabaha böyle Pazar yerlerinde görmek isteriz. Herkesin dikkatini çekiyor ve bizler çok beğeniyoruz. Ben tabi çok beğendim. Beğendiğim içinde az önce resim ve öz çekim yaptık” ifadelerini kullandı.

“Bu pazarın neşesi olmuş durumda”
Alışveriş yapmak için pazara gelen İran uyruklu Amin Fooladin ise kendilerinin fenomen dansıyla tanınan Dudu Abla sayesinde çok eğlendiğini ifade ederek, “Alışveriş yapmak için pazara geldim. Ben de burada yabancıyım. Burada geçerken arkadaşımızın oynadığını gördüm. Çok güzel oynuyor ve eğlendiriyor. Kendisi şarkıda söylüyor ve dansta ediyor. Bu pazarın neşesi olmuş durumda. Umarım bu tarz eğlenceli satıcılar hep olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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