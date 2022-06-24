Yaz sıcaklarında bebek ve çocuklarınızın beslenmesine dikkat edin Denizli Özel Egekent Hastanesi, ‘Çocuklarda sağlıklı büyüme’ konusunda bilgilendirdi

Denizli Özel Egekent Hastanesi ve Merkezefendi Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen söyleşide, anne ve anne adayları “Çocuklarda sağlıklı büyüme” konusunda bilgilendirildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Güler, aileleri yaz dönemi beslenmesinde dikkat edilecek detayları paylaştı.



Özel Egekent Hastanesi ile Merkezefendi Belediyesi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği “Sağlıklı bir yaşam için doğru bilgi” projesi, anne ve anne adaylarına çocuklar ve bebeklerde sağlıklı büyüme konusunda bilgilenme fırsatı sağladı. Proje çerçevesinde Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Güler’in katılımıyla söyleşi gerçekleşti.



Merkezefendi Belediyesi Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Güler, katılımcılara bebeklerde büyüme ve takibi, çocukluk çağı aşılamaları ile ilgili genel bilgilendirmede bulundu. Uyku ve tuvalet eğitiminin önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, bebek ve çocuklarda beslenmede dikkat edilecek noktalara da değindi.



Yaz döneminde bebek ve çocuklarda dikkat edilmesi gereken hususlar

Yaz döneminde ailelerin dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, “Yaz döneminde özellikle 1016 saatleri arasında bebek ve çocukların uzun süre güneşe maruz kalmaları sakıncalı. Güneşe çıkmadan önce güneş koruyucu krem kullanılmalı. Yalnız 6. aydan önce güneş kremi kullanılmasını tavsiye etmiyoruz” şeklinde konuştu. Bebeklerin ne zaman denize girebileceği konusuna da değinen Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, “Ailelerin en çok merak ettiği konulardan birisi de bebeklerini ne zamandan itibaren denize sokabilecekleri konusu. 2.aydan önce bebeklerin denize sokulması uygun değil” ifadelerini kullandı.



Katılımcıların sorularıyla devam eden söyleşide Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, sağlıklı büyüme ve gelişmenin takibi için doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Keyifli söyleşinin ardından program, Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Güler’e Merkezefendi Belediyesi tarafından çiçek verilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.