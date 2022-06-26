Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü tarlaya uçtu Yolcu otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Denizli’de Pamukkale firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Feci kazada muavin ağır yaralanırken, çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi.



Kaza, BozkurtÇardak ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pamukkale firmasına ait şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri ağır yarlı olan muavini hastaneye kaldırırken, çok sayıda yolcunun ise yaralandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.