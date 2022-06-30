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Denizli’nin gelişimi dron ile havadan takip edilecek Denizli’de Dijital Şehir İkiz Projesi çekimleri başladı

İHA

Denizli’nin gelişimi dron ile havadan takip edilecek Denizli’de Dijital Şehir İkiz Projesi çekimleri başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Dijital Şehir İkizleri3 Boyutlu Model Oluşturma” çalışmaları, pilot illerden biri olan Denizli’de de başladı.

Denizli’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında gerçekleştirilen tanıtım programında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Çevre Şehircilik ve Denizli Belediye Başkanlığı iş birliği ile 30 Haziran 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen dron ile Kent İzleme Pilot Çalışması hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de ilk olarak Karaman’da yapılan ardından Denizli’de düzenlenen ve iki gün sürecek olan çalışmaya 26 kişi ile 14 dron katıldı. Şehirdeki önemli alanlardaki değişimlerin ve gelişimlerin izlenmesi amacı ile "Drone İle Kent İzleme Pilot Çalışması", "Dijital Şehir İkizleri 3 Boyutlu Model Oluşturma" çalışmalarında havadan görüntü alımı ve elde edilen verilerin işlenmesi sonucu ortofoto, nokta bulutu, 3 boyutlu bina ve arazi modeli üretim çalışmaları yapılacaktır. Dron ile görüntü alımı yapılarak elde edilecek sonuçlar tüm ilgili kamu kurumları ile paylaşılacağını anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, “Elde edilen verilerin işlenmesi sonucunda ortofo görüntüler, nokta bulutu, 3 boyutlu bina ve arazi üretimi, maden sahalarının kontrolü ve denetimi, imarla ilgili iş ve işlemler, kaçak yapıların takibi, hali hazır haritada alt sağlanmasında maliyetlerin düşürülmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, hava kirliliğinin takibi, kentsel dönüşüm ve kentsel gelişimin alanları gibi birçok konuda ilgili kurum ve kuruluşlara kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.

“Bir ay içerisinde verilerin tümünü teslim edeceğiz”
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa, “Güncelleme çalışmaları birkaç gün içerisinde tamamlanacak bir ay içerisinde de verilerin tümünü teslim edeceğiz. Bu çok kısa zamanda yaptığımız çalışmayı şehrimize kazandırmış olacağız. Amacımız burada mükerrer bir veri üretimini önlemek elimizde ki dijital şehir ikizi verilerini sizlerle güncellemek sonrasında da vatandaşların kullanıma açacağız” diye konuştu.

“2 günde Denizli’mizin merkezini 3 boyutlu hale getireceğiz”
Dijital Şehir İkizleri 3 Boyutlu Model Oluşturma çalışmasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise “2 günde Denizli’mizin merkezini inşallah 3 boyutlu hale getireceğiz. Bu bize çok büyük bir imkan sağlayacak verimlilik anlamında, boşa harcama her bir kurum kendi ihtiyaçlarını karşılama noktasında birçok harcamalar yapılıyor. Zaman kaybı, ekonomik kayıplar baktığımızda gerçekten bu çalışma bizim işimizi tüm kurumların işini kolaylaştıracak. Tek çalışma ile tüm kurumların aslında ihtiyaçlarını karşılamış olacak. İnşallah bunu 2 gün içerisinde tamamlayıp Genel Müdürümüzün de dediği gibi bir ay içerisinde Denizli’mize ve bizlere teslim edecekler” dedi.

Tanıtım programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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