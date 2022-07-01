Milletin malını hurdacıya sattılar Değişen elektrik tellerini hurdacıya satan 3 kişi gözaltına alındı

– Denizli’nin Çivril ilçesinde yer altına alınırken değiştirilen elektrik tellerini, hurdacıya satan 2 şirket çalışanı ile telleri satın alan hurdacı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesi genelinde devam eden elektrik dağıtım hatlarının yer altına alınması çalışmalarından sökülen hurda bakır ve alüminyum tellerin depolandıkları alandan eksilmesi üzerine çalışma başlatan Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değişim işini yapan firmanın iki personelini takibe aldı. Yapılan inceleme ve takiplerde iki kişinin depodaki bakır ve Alüminyum kabloları Denizli’den Çivril’e gelen bir hurdacıya sattığı tespit edildi.



Yapılan operasyonla devlete ait bakır ve Alüminyum kabloları satın alan hurdacı, 250 kilogram çalıntı hurda kablo birlikte Bekilli ilçesinde aracı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınarak Polis merkezine götürülen hurdacı ve iki şirket çalışanı yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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